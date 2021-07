MyGlamm ferme Rs 530 crore dans le financement de la série C

La société possède également plus de 10 000 points de vente hors ligne dans 70 villes en Inde.

La marque de produits de beauté de vente directe au consommateur (DTC) MyGlamm a clôturé son tour de table financier de 530 crores de roupies (environ 71,21 millions de dollars) soutenu par un groupe d’investisseurs comprenant Accel, Bessemer Venture Partners, Strides Ventures, Trifecta et Wipro.

Le financement qui fait partie du cycle d’investissement de série C de la société a été levé en deux tranches – un financement récent de 355 crores de Rs dirigé par Accel avec la participation d’investisseurs existants et un `175 crore qu’il avait obtenu d’Ascent Capital, Amazon et Wipro en mars.

La valorisation de l’entreprise s’élève à plus de 300 millions de dollars après ce financement, ont indiqué des sources au courant du développement.

«Il s’agit du plus gros montant de capital levé par une marque de beauté en Inde dans son cycle de série C. Cela marque également l’un des plus gros chèques de croissance rédigés par Accel en Inde », a déclaré MyGlamm dans un communiqué.

La société utilisera les nouveaux capitaux pour étendre son empreinte hors ligne, financer les besoins en fonds de roulement et soutenir la recherche en science et technologie des données. En outre, une partie des fonds sera également déployée pour élargir les capacités de création de contenu et la portée numérique de POPxo et Plixxo. MyGlamm a acquis la plateforme de contenu centrée sur les femmes POPxo en août 2020. La plateforme de marketing d’influence Plixxo est une filiale de POPxo.

La stratégie derrière l’acquisition de POPxo était d’attirer plus de clients. En juin 2021, MyGlamm avait acquis 250 000 nouveaux clients chaque mois. Avant l’acquisition, le nombre s’élevait à environ 30 000, affirme la société. La plate-forme combinée MyGlamm-POPxo-Plixxo Content to Community to Commerce en Inde compte environ 88 millions d’utilisatrices annuelles, 150 000 influenceuses et a enregistré quelque 1,5 milliard de vues vidéo annuelles, a déclaré la société basée à Mumbai.

Fondée en 2017 par Darpan Sanghvi et co-fondée par Priyanka Gill, MyGlamm propose une gamme de plus de 800 produits végétaliens pour le maquillage, les soins de la peau et les soins personnels.

« Nous pensons que le moment est venu de créer des premières marques CPG numériques en mettant l’accent sur le contenu vers le commerce. Covid n’a fait que cimenter cette croyance. La combinaison unique de contenu associée à une gamme de produits convaincante nous a donné la conviction de mener ce cycle dans MyGlamm », a déclaré Anand Daniel, associé chez Accel.

