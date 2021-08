MyGlamm lance la première TVC nationale avec Shraddha Kapoor

La campagne présente également des catégories de produits que MyGlamm propose aux consommateurs dans les domaines du maquillage, des soins de la peau et des soins personnels.

La marque de beauté et de soins personnels DTC MyGlamm a lancé son premier TVC national. Conceptualisée par Sideways, la campagne s’articule autour du message « Tell MyGlamm What You Want » et met en vedette l’ambassadrice et investisseur de la marque Shraddha Kapoor. Cela nous donne l’occasion de proposer notre plate-forme à davantage de personnes et d’avoir un impact positif, à petite échelle, sur leur parcours beauté, a déclaré Apratim Majumder, directeur marketing de MyGlamm. « Dans un monde qui se polarise de jour en jour, nous voulons raconter notre histoire d’inclusion et espérons inspirer les gens à raconter leurs histoires », a ajouté Majumder.

La campagne souligne l’importance d’amener les femmes à participer activement à la création de produits qui répondent à des besoins de beauté spécifiques. À travers une conversation entre Shraddha Kapoor et un auditeur mystère, le film créé par Sideways dépeint le message selon lequel les consommateurs peuvent partager leurs besoins de beauté avec la marque. Il tente également d’établir le fait que la marque écoute attentivement les femmes comme aucune autre. La campagne présente également des catégories de produits que MyGlamm propose aux consommateurs dans les domaines du maquillage, des soins de la peau et des soins personnels.

Au fil des ans, MyGlamm a construit une plate-forme permettant aux femmes de partager leurs histoires de beauté et leur liste de souhaits et crée des produits guidés par cette idée, a déclaré la société dans un communiqué. MyGlamm veut changer toute l’expérience de la façon dont les femmes achètent des produits de beauté en Inde.

« MyGlamm est un exemple étonnant de ce que la technologie et les données peuvent faire pour les femmes et leurs besoins en matière de beauté. C’est la philosophie de comprendre ce qu’elles veulent des femmes et de créer des produits pour elles, c’est ce qui les a rendues très appréciées par leurs utilisateurs. Avec ce film, nous espérons amener beaucoup plus de personnes à apprécier leurs produits et à partager leur liste de souhaits beauté. Sideways a commencé à s’associer à MyGlamm en 2017, dès la phase de développement du produit/emballage, et il est donc extrêmement gratifiant de voir ce voyage vers leur première version TVC », a ajouté Abhijit Avasthi, co-fondateur de Sideways.

