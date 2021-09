MyGlamm lance un nouveau TVC avec Shraddha Kapoor

Le film présente Shraddha Kapoor présentant « My SUPERFOODS Kajal »

La marque de beauté et de soins personnels D2C MyGlamm a lancé aujourd’hui son TVC national autour du message “All Natural #NoNasties”. La campagne met en évidence MyGlamm en tant que marque qui se concentre sur la création de produits de qualité à haute efficacité fabriqués avec des formules entièrement naturelles et sans produits chimiques. Le TVC présente l’ambassadeur de la marque et investisseur Shraddha Kapoor.

Le film présente Shraddha Kapoor présentant « My SUPERFOODS Kajal », qui ne contient ni parabènes, ni huiles minérales, ni méchants, tout en étant durable, sans bavures et fabriqué avec la bonté de la nature. Ceci est ensuite suivi par de nombreuses filles essayant d’appliquer le kajal. La campagne a été diffusée sur les chaînes sociales de MyGlamm, notamment YouTube et Instagram, et sera encore amplifiée sur les médias numériques et principaux, a déclaré la société.

Les femmes nous disent ce qu’elles attendent de leurs produits de beauté depuis un certain temps maintenant, a déclaré Apratim Majumder, CMO, MyGlamm. « Nous avons innové pour répondre à ces besoins avec des produits. Quand ils nous ont dit qu’ils voulaient un kajal qui ne soit pas seulement durable et résistant aux taches, mais qui prenne également soin de leurs yeux, nous savions que nous devions le faire. La campagne consiste à dire à tous ceux qui nous ont dit qu’ils avaient besoin d’un kajal qui se soucie, MyGlamm Superfoods Kajal est là pour vous », a ajouté Majumder.

MyGlamm est une entreprise de beauté s’adressant directement aux consommateurs. En août 2020, MyGlamm a acquis POPxo-Plixxo, créant ainsi MyGlamm-POPxo-Plixxo, une plate-forme de contenu à communauté et de commerce en Inde avec 88 millions d’utilisateurs féminins annuels, avec 1,5 milliard de visionnages de vidéos annuelles et 150 000 influenceurs intégrés. Avec plus de 800 références de produits de maquillage, de soins de la peau et de soins personnels, MyGlamm prétend avoir plus de 10 000 points de vente hors ligne dans 70 villes indiennes. En août 2021, il a acquis la plateforme parentale BabyChakra. Les investisseurs institutionnels de MyGlamm comprennent Bessemer Venture Partners, Ascent Capital, Accel, la famille Mankekar, L’Occitane, Amazon et Wipro Consumer.

À lire aussi : Ambrane fait appel à Disha Patani en tant qu’ambassadrice de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.