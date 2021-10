Myke Towers dans sa nouvelle « Expérience » – Music News

Le chanteur portoricain Myke Towers a donné la surprise avec « Experimento », une chanson avec laquelle il a complètement abandonné le reggaeton et le reste des rythmes du mouvement de la musique urbaine. Et « l’expérience » ne va pas mal du tout si l’on tient compte du fait qu’elle dépasse les cinq millions de vues sur YouTube, quatre jours seulement depuis son arrivée sur la plateforme.

« C’était une décision difficile à prendre », a admis Towers à Efe, mais il est convaincu qu’il a fait « la bonne chose », malgré le fait qu’il a laissé perplexes les fans qui le soutiennent depuis 2016.

Cette année-là, il sort sa première « mixtape », une liste de lecture de chansons originales nommées d’après les « cassettes » de mixage enregistrées par les pères du reggaeton. Le fait que « Experimento » sonne plus comme les années 80 que n’importe laquelle des chansons qui sont sorties récemment avec cette touche de nostalgie n’est pas un hasard.

« Je voulais continuer à montrer que je suis l’un des artistes les plus polyvalents de la musique latine à cette époque et pour moi, c’est ce qui devait venir après la dureté des chansons de » Like Myke « », a-t-il expliqué.

Cette nouvelle chanson est le premier single de son prochain album, qu’il a surnommé « Michael », une version plus internationale et plus douce de son nom de scène et le reflet du ton que le reste des chansons apporte.

« L’album précédent était pour mes fans de rue, pour ceux qui me connaissaient en tant que rappeur et ceux qui ne veulent jamais se sentir abandonnés », a déclaré l’artiste de 27 ans, qui a grandi dans les rues difficiles de Caroline. C’est aussi un message pour ceux qui sont tentés d’embrasser le crime. C’est sa façon de leur dire qu' »avec de la patience et de l’intelligence on peut s’en sortir ».

Mais maintenant, il veut parler aux filles. « Vous allez écouter un Myke Towers plus romantique », a-t-il déclaré en riant, même s’ils ne l’entendront pas seulement, car l’artiste proposera ses différentes facettes lors de la tournée nord-américaine, qui l’emmènera dans les principales villes. des États-Unis et du Mexique jusqu’en 2022.

La tournée se terminera par trois nuits en janvier au célèbre « Choli » de Porto Rico, le Colisée José Miguel Agrelot.

Et avez-vous déjà entendu ce sujet controversé ? Qu’est-ce que tu en penses? Comme toujours, nous vous laissons le lien pour que vous puissiez l’écouter :