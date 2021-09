Mylab prend une participation majoritaire dans une entreprise de technologie de la santé

in

Mylab Discovery Solutions, une société de biotechnologie, a annoncé lundi l’acquisition d’une participation majoritaire dans la start-up de technologie de la santé Sanskritech pour un montant non divulgué. Sanskritech est le développeur de Swayam, un système portable de diagnostic et de télémédecine au point de service (POC), qui peut être utilisé pour créer un petit laboratoire n’importe où de la taille d’un guichet automatique.

« Au cours de la deuxième vague de la pandémie, nous avons constaté une surcharge de nos systèmes de test. Il est devenu évident que les tests décentralisés amélioreraient considérablement l’accès et les délais d’exécution. Les laboratoires POC changeront la donne dans le domaine du diagnostic », a déclaré Hasmukh Rawal, directeur général de Mylab. Mylab se concentre sur les solutions de tests moléculaires, sérologiques et immunologiques, les équipements de diagnostic, la découverte de médicaments et la recherche biomédicale.

Pritam Kumawat, fondateur de Sanskritech, a déclaré qu’il s’agissait d’une entreprise à court terme et qu’ils recherchaient des investisseurs pour étendre leur portée et se développer. “Toutes sortes de technologies existaient dans le pays, mais l’accès au diagnostic précoce était un problème, tout comme le coût”, a déclaré Kumawat. Grâce à un système POC basé sur l’IoT, Swayam avait tiré parti de la technologie pour créer un accès facile aux soins de santé de base à un coût abordable et avec Mylab, ils cherchaient à rendre les tests disponibles dans tout le pays, a déclaré Kumawat.

Dans le cadre de l’accord, Mylab acquerra une participation majoritaire dans Sanskritech dans le cadre d’un accord entièrement en espèces. L’équipe Sansktitech continuera à fonctionner comme une entité distincte sous l’égide de Mylab. Mylab prévoit d’établir plus de 1 000 systèmes POC au cours des deux prochaines années et de commencer le déploiement de ces systèmes avec des partenaires de laboratoire à partir de novembre 2021.

