Mylab s’associe à Flipkart pour la vente en ligne de CoviSelf

Pour l’octroi des droits de commercialisation de Covaxin au Canada, Ocugen effectuera un paiement initial et un paiement d’étape lors de la première vente commerciale au Canada à Bharat Biotech. (Source de la photo : Twitter/Mylab)

Bharat Biotech a prolongé son accord avec le fabricant biopharmaceutique Ocugen Inc pour les droits exclusifs de co-développement, de fabrication et de commercialisation de Covaxin au Canada.

Ocugen a déjà les droits de commercialiser Covaxin aux États-Unis et cet accord a maintenant été modifié pour inclure le Canada.

Pour l’octroi des droits de commercialisation de Covaxin au Canada, Ocugen effectuera un paiement initial et un paiement d’étape lors de la première vente commerciale au Canada à Bharat Biotech. Cela s’ajoute au partage des bénéfices des ventes de Covaxin au Canada. À l’instar de l’accord de partage des bénéfices aux États-Unis, Ocugen conservera 45 % des bénéfices des ventes de Covaxin au Canada.

Bharat Biotech CMD Le Dr Krishna Ella a déclaré qu’avec son efficacité potentielle contre plusieurs variantes existantes et émergentes, Covaxin est un vaccin important pour tout le monde, y compris les enfants, sur la base de sa plate-forme vaccinale unique mais traditionnelle.

Shankar Musunuri, PDG et co-fondateur d’Ocugen, a déclaré qu’ils travaillaient à la soumission de la demande d’utilisation d’urgence aux États-Unis et demanderaient simultanément une autorisation en vertu d’une ordonnance provisoire pour une utilisation d’urgence au Canada. “Nous pensons que Covaxin a le potentiel de jouer un rôle clé pour sauver des vies de Covid-19 aux États-Unis et au Canada ainsi que dans le monde entier en raison de la forte réponse immunitaire qu’il génère contre plusieurs antigènes”, a déclaré Musunuri.

Les études de Covaxin ont montré une efficacité potentielle contre trois variantes clés – la variante brésilienne (B.1.128.2), la variante britannique (B.1.1.7) ainsi que la variante double mutante indienne (B.1.617).

Covaxin est actuellement administré dans le cadre d’autorisations d’utilisation d’urgence dans 13 pays et des demandes d’EUA sont en cours dans 60 autres pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.