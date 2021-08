Mylab, soutenu par Poonawala, travaille sur des solutions portables de test Covid

La solution de diagnostic sera introduite conjointement sur les marchés internationaux, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie. »

La société de biotechnologie Mylab Discovery Solutions a conclu un partenariat avec la société américaine de dispositifs de diagnostic médical appelée Hemex Health pour développer des solutions de diagnostic portables pour les tests au point de service (POC) du nouveau coronavirus et d’autres maladies.

La collaboration vise à augmenter les capacités de test pour Covid-19 dans le monde. Les entreprises s’attendent à ce que le premier produit de ce partenariat technologique soit lancé d’ici novembre 2021.

Après la deuxième vague, les tests décentralisés étaient devenus importants en raison de la capacité limitée des laboratoires traditionnels. L’appareil de diagnostic portable et les tests de test permettent de tester à n’importe quel endroit, dans un large éventail de conditions environnementales et sans avoir besoin de transporter l’échantillon, permettant un résultat rapide pour les patients.

Mylab, soutenu par Adar Poonawalla du Serum Institute of India, développe des solutions de diagnostic, notamment le premier kit de test Covid-19 du pays et les kits d’auto-test pour Covid-19. Hasmukh Rawal, MD, Mylab Discovery Solutions, a déclaré : « Hemex avait une expertise dans le développement de machines de diagnostic POC portables qui seraient combinées avec les kits de test d’immunoanalyse par fluorescence (FIA) de Mylab pour rendre les tests disponibles n’importe où. La solution de diagnostic sera introduite conjointement sur les marchés internationaux, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie. »

Dans le cadre du partenariat technologique, Mylab développerait des tests de test et Hemex fournirait sa plate-forme de test Gazelle POC et son expertise. Ils travailleront sur des tests de diagnostic basés sur la FIA et l’électrophorèse qui sont plus sensibles que les tests antigéniques rapides normaux et ont moins de faux négatifs, a déclaré Mylab.

Patti White, PDG et cofondatrice de Hemex Health, a déclaré que le partenariat avec Mylab fournirait de nouveaux tests révolutionnaires pour Covid-19 et d’autres maladies à l’avenir. Hemex Health est soutenu par TiE Global Angels et Cleveland Clinic. Il a distribué un test de drépanocytose au point de service sur son appareil de diagnostic Gazelle dans neuf pays.

