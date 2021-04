Mylab voit la demande quadrupler alors que les entreprises recherchent des tests RT-PCR sur site

La solution de Mylab libérera des laboratoires pour tester les cas les plus urgents et les plus graves et évitera la charge sur ces laboratoires.

Il y a eu une forte augmentation de la demande de tests sur site pour Covid-19 sur les lieux de travail depuis le début de la deuxième vague en mars 2021. Environ 112 entreprises dans et autour de Pune ont contacté Mylab Discovery Solutions, une société de biologie moléculaire, pour des tests sur le lieu de travail .

Mylab MD Hasmukh Rawal a déclaré que la demande de l’industrie avait quadruplé, les entreprises ayant commencé à rechercher des tests RT-PCR sur site. Rawal a déclaré qu’ils déploieraient deux de leurs fourgons de test mobiles équipés de leurs machines de test automatisées compactes pour effectuer des tests RT-PCR sur les sites. La troisième fourgonnette d’essai mobile a été déployée à l’aéroport international de Mumbai.

La deuxième vague Covid-19 a conduit le gouvernement du Maharashtra à imposer des tests RT-PCR pour la main-d’œuvre industrielle une fois tous les 15 jours. Bien que les entreprises expriment leur opposition à cela, le gouvernement de l’État ne cédant pas, elles s’efforcent maintenant de se conformer à ces ordres.

Ces entreprises recherchent des options de collecte et de test sur site pour faire face aux défis logistiques liés au test de l’ensemble de leur main-d’œuvre.

Mylab a lancé un service de test d’entreprise et a déjà commencé à travailler avec 25 entreprises avec leurs partenaires de test, a déclaré Saurabh Gupta, responsable de la stratégie chez Mylab. Les sociétés comprennent Hyundai, ITC, Varroc Polymer, ArcelorMittal et Advik.

«Notre programme aidera les entreprises à se concentrer sur leur cœur de métier pendant que nous nous occupons des tests et les aidons à se conformer», a déclaré Gupta.

Les laboratoires de test mobiles de Mylab passeront d’une entreprise à l’autre et collecteront environ 1000 échantillons et fourniront les résultats le même jour, a-t-il ajouté.

Les tests effectués manuellement prennent du temps et peuvent au mieux traiter entre 200 et 400 échantillons par jour et ces échantillons doivent être physiquement transportés vers les principaux centres de test, ce qui prend du temps et retarde les résultats, a-t-il déclaré.

Selon Gupta, la solution de Mylab libérera des laboratoires pour tester les cas les plus urgents et les plus graves et évitera la charge sur ces laboratoires.

Mylab avait mené un projet pilote en installant un laboratoire de test mobile à l’aéroport international de Mumbai pour proposer des tests RT-PCR avec la capacité de traiter 500 à 1000 échantillons par jour sur place et de fournir des résultats dans un délai de trois à cinq heures.

Mylab a déployé sa machine robotique Compact XL qui automatise les tests de diagnostic moléculaire au laboratoire mobile et accélère les tests RT-PCR. La machine à cartouche peut effectuer des tests ARN / ADN pour le test Covid-19 RT-PCR en utilisant différents types d’échantillons, y compris le plasma, les tissus, les expectorations et les écouvillons. La machine a besoin d’un espace de 4 × 3 pi et fonctionne avec un technicien. Le laboratoire est monté sur un véhicule utilitaire plus petit et peut être déployé n’importe où.

