Myles annonce la nomination d’Amrish Bhargava au poste de PDG

Avant de commencer son voyage avec Myles, il dirigeait la division automobile chez Poonawalla Fincorp

La plateforme d’abonnement et de partage de véhicules Myles Automotive Technologies a nommé Amrish Bhargava en tant que nouveau directeur général (PDG). Cette nomination s’inscrit, entre autres, dans la croissance à long terme de l’entreprise. Dans son nouveau rôle, il sera chargé de superviser les partenariats, les acquisitions de clients et les améliorations de produits, ainsi que de travailler avec les fondateurs sur la stratégie commerciale globale.

Pour Sakshi Vij, fondateur et directeur général de Mylescars, toute idée est aussi bonne que l’équipe qui l’exécute. « Alors que nous entamons la prochaine phase de croissance chez Myles, il est crucial que nous puissions le faire avec un mélange sain d’innovation, d’expérience et de collaboration. L’énergie et l’expérience d’Amrish Bhargava feront partie intégrante de notre croissance future », a-t-elle ajouté.

Avant de commencer son aventure avec Myles, il dirigeait la division automobile de Poonawalla Fincorp. En plus de piloter des indicateurs commerciaux clés tels que la croissance des AUM et le ROTA, ses principales responsabilités consistaient à définir la stratégie commerciale et à aligner les objectifs du groupe. Bhargava apporte plus de deux décennies d’expérience dans l’industrie du financement et de la location automobile.

Myles a parcouru un long chemin dans son parcours de transformation de l’industrie automobile, a déclaré Amrish Bhargava, PDG de Myles Automotive Technologies. « Je suis optimiste quant à l’avenir de la propriété alternative. L’abonnement est une voie logique à suivre pour l’espace auto. Le client a besoin de flexibilité, et l’abonnement est la voie à suivre. Par conséquent, j’attends avec impatience mon rôle chez Myles », a-t-il déclaré.

Créée en 2013 par Sakshi Vij, Myles entend développer un écosystème alternatif à la possession de véhicules à travers des solutions d’abonnement et de partage. Créée pour créer un avenir pour la possession de véhicules, la marque promet « Zéro Risque » et « Zéro Stress ». C’est une destination unique pour les deux : des voitures sans chauffeur pour vos trajets sur la route et un abonnement de voiture pour les déplacements quotidiens sans aucun engagement.

Lire aussi : Sirona lance la campagne #BeTheChange

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.