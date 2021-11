Myles Garrett a serré la main de Lamar Jackson après que QB ait fait un lancer de TD

Lorsque vous jouez contre Lamar Jackson, il y a toujours une possibilité qu’il vous fasse passer pour un imbécile en défense.

Myles Garrett l’a découvert à ses dépens dimanche soir lors d’un match désordonné entre les Ravens de Baltimore et les Browns de Cleveland. Avec les Ravens seulement en hausse de trois au troisième quart et face à un troisième et 10 de la zone rouge, Jackson a fait quelque chose à partir de rien avec ses jambes, comme il le fait souvent. Face à un blitz féroce des Browns, Jackson a pu faire marche arrière assez longtemps pour trouver un Mark Andrews ouvert dans la zone des buts, qui a réussi le rattrapage glissant pour l’avance 13-3.

Pour référence, Jackson a commencé ce jeu au fusil de chasse sur la ligne des 19 verges et a finalement réussi la passe à la ligne des 35 verges. Juste des trucs ridicules.

Ceci, aux côtés de la prise sauvage à une main d’Andrews quelques jeux plus tôt, était de loin les meilleurs moments de ce match de football.

Et Garrett savait qu’il était aussi mal battu, car après la pièce, lui et Jackson ont échangé des poignées de main dans un moment clair « tu m’as bien eu ».

La meilleure partie, cependant, est la réaction de Jadeveon Clowney non loin de la procédure, alors que l’ailier défensif a jeté son casque avec dégoût et agacement envers lui-même et s’est éloigné.

La dualité ! Tu dois l’aimer.

