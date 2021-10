Myles Garrett a une théorie hilarante sur ses tests de dépistage de drogue

Myles Garrett est complètement foutu, mec. Je suis désolé mais ce mec est diesel. On dirait que même ses muscles ont des muscles.

Les joueurs de la NFL ont déjà l’air assez intimidants lorsqu’ils sont en uniforme. Mais quand Garrett est en uniforme sans manches ? Il ressemble à un mec par qui vous ne voulez absolument pas être frappé.

Apparemment, Garrett pense que la NFL le voit aussi de cette façon. Il pense que c’est pour ça qu’ils continuent à le tester au hasard.

Garrett a publié un échange hilarant sur Twitter où un contact de la NFL lui a envoyé un texto pour lui faire savoir qu’il était temps pour lui de subir à nouveau un test de dépistage de drogue. Apparemment, c’était la deuxième fois qu’il devait prendre rendez-vous.

Et, apparemment, les deux fois, il est entré dans le jeu sans manches. REGARDEZ LA TENDANCE, VOUS TOUS.

Je vais sans manches DEUX FOIS et je me fais tester « au hasard » DEUX fois… J’essaierais 3 pour 3 mais ils peuvent me manquer avec la prise de sang 😂 pas l’ambiance. #SleevelessMyles est à la retraite. pic.twitter.com/sq9xiQ2sQH

– Flash Garrett ️ (@Flash_Garrett) 19 octobre 2021