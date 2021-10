Myles Garrett décore sa maison avec des pierres tombales NFL QB pour Halloween

C’est officiellement la saison effrayante à Myles Garrettla maison de … parce que la superstar des Cleveland Browns a décoré sa maison pour Halloween – avec des pierres tombales de QB de la NFL !!!

Il y a quelques jours à peine, le joueur de 25 ans a mis en place l’installation de son pad de l’Ohio … en posant des pierres tombales sur sa pelouse avec les noms de famille, les numéros et les casques de sept quarts-arrière.

La liste des signaleurs présente les joueurs adverses au calendrier des Browns cette saison … y compris les rivaux de l’AFC North Lamar Jackson, Ben Roethlisberger et Joe Terrier.

Les quatre autres noms incluent Bears’ Justin Champs, Patriotes’ Mac Jones, cardinaux Kyler Murray et chargeurs’ Justin Herbert.

On ne sait pas pourquoi d’autres QB sur le calendrier des Browns comme Derek Carr et Aaron Rodgers raté la coupe … mais vous pouvez le voir sur les photos, obtenues par TMZ Sports, c’est quand même hilarant.

Chaque « tombe » a sa propre lumière fixée dessus… et sur celles de Jackson et Jones, les mots « RIP » et « Here lies » sont écrits sur le dessus.

Il y a aussi deux squelettes géants, un épouvantail, des citrouilles et plus encore sur la propriété !!

Bien sûr, certains pourraient les percevoir comme du matériel de babillard possible pour les adversaires de Myles … mais même toute la motivation du monde ne va pas aider les tacles à mieux bloquer Garrett.

Parce qu’après tout, tu as vu le mec ?!?