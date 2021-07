Myles Kennedy annonce une tournée solo aux États-Unis pour l’été et l’automne 2021

MODIFIER LE PONT et SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS chanteur Myles Kennedy se lancera dans une tournée solo de 15 villes aux États-Unis plus tard cet été. Le soutien sur le trek viendra de Tyler Bryant.

Myles a déclaré : « heureux de prendre la route avec tout le groupe et notre ami Tyler Bryant comme soutien.”

La mise en vente publique débutera le vendredi 9 juillet à 10 h, heure locale.

Des dates de tournée:

07 sept. – St. Petersburg, FL – Floridian Social Club



08 septembre – Orlando, Floride – The Plaza Live



10 septembre – Atlanta, GA – Buckhead Theatre



13 septembre – St. Louis, MO – Drapeau rouge



14 septembre – Des Moines, IA – Wooly’s



17 septembre – Racine, WI – Route 20



20 septembre – Flint, MI – L’atelier d’usinage



22 septembre – Chattanooga, TN – Le signal



23 septembre – Nashville, TN – Marathon Music Works



25 septembre – Pittsburgh, Pennsylvanie – Enclave



26 septembre – Red Bank, NJ – The Vogel



28 septembre – New York, NY – Irving Plaza



29 septembre – Philadelphie, PA – Arts souterrains



01 octobre – Marietta, OH – The Adelphia Music Hall



02 octobre – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

Kennedyle deuxième album solo de , “Les ides de mars”, est sorti en mai via Disques de napalm.

Pendant son séjour à la maison en raison de l’annulation de toutes les tournées, Myles créé le cadre des idées de chansons qui constitueraient “Les ides de mars”. Il a ensuite appelé ses cohortes de son “L’année du tigre” débuts – Uddin et Tournier – et les trois musiciens se sont rendus en Floride pour enregistrer l’album avec le producteur de longue date Michael “Elvis” Baskette.

Des riffs de guitare slide de “Se débrouiller” au style blues pensif de plus près “Esprit inquiet”, il est clair que Myles a conçu une formidable suite à son premier album solo. Pendant que “L’année du tigre” était plus une exploration acoustique à travers Mylesl’esprit, “Les ides de mars” le trouve attaché à sa guitare électrique et se pousse en tant que guitariste / auteur-compositeur. Des morceaux comme “Un millier de mots”, “Réveille-moi quand c’est fini” et “Lune” présenter les divers arrangements musicaux qui ont Myles fans du monde entier à travers tous ses projets. L’épopée “Les ides de mars” horloge à plus de sept minutes, et Myles, Tim et Zia présenter leurs côtelettes musicales sur la piste.

En novembre, Myles Raconté Kylie Olsson sur comment “Les ides de mars” se compare à “L’année du tigre”: “Cela m’est apparu hier soir alors que j’écoutais [to the new album], j’étais genre, ‘Tu as fait un disque de rock.’ [Laughs] Je ne sais pas si j’y suis allé avec cette intention au départ. Et j’ai l’impression que c’est définitivement une continuation du style général qui a été établi pour le projet solo sur ‘Année du Tigre’. Il y a pas mal d’instruments acoustiques ; il y a beaucoup de lap steel [guitar]. J’aime l’acier lap; J’adore la façon dont vous pouvez le faire pleurer – il a une qualité très vocale. Mais ensuite, j’ai réalisé qu’il y avait juste beaucoup de guitares et beaucoup plus de solos – vous savez, des trucs de geek de guitare que j’apprécie.”

Un mois plus tôt, Kennedy Raconté Terrie Carr de la station de radio de Morristown, New Jersey 105,5 WDHA que c’était une joie de renouer avec Uddin, Tournier et Panier pour la fabrication du nouveau LP.

“Oh, ouais, c’était génial”, a-t-il dit. “C’était super, parce que nous avons en fait conduit [to the studio in Florida]. Donc Zia, mon batteur, avec qui nous jouons ensemble depuis 30 ans, par intermittence, depuis que nous sommes au lycée. Il est, à mon avis, l’un des plus grands batteurs de rock and roll vivants ; il est si bon, c’est ahurissant. Nous avons donc commencé à conduire. Nous avons quitté Spokane, avec le matériel en remorque. Et puis nous nous sommes rencontrés Tim environ à mi-chemin. Je pense que nous nous sommes rencontrés quelque part dans le Tennessee, peut-être. Ensuite, après avoir conduit à Orlando, nous nous sommes tous mis en quarantaine. Zia a fait sa batterie et puis il est rentré chez lui, et puis Tim fini. Il est resté un petit moment. Et puis j’étais là pendant, je pense, sept semaines avec Elvis.”

Il a poursuivi: “C’est un environnement amusant. Nous nous aimons tous beaucoup. Je suis sérieux quand je dis ceci: nous sommes une bande d’enfants d’âge moyen. Je veux dire, c’est comme si nous avions pris une machine à remonter le temps et Nous sommes en septième année. Et l’humour est ridiculement idiot. Je ne sais même pas comment exprimer à quel point cela devient ridicule quand vous nous réunissez tous dans un studio. [Laughs]”