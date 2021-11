Myles Kennedy dit que la plupart des nouveaux albums de Slash + Conspirators ont été enregistrés en seulement cinq jours

Myles Kennedy a parlé à Fusion de Détroit WRIF radio sur le processus d’écriture et d’enregistrement du nouveau SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS album, « 4 », qui sortira le 11 février 2022, via Disques Gibson en partenariat avec BMG. « 4 » est Sabrercinquième album solo et quatrième au total avec son groupe mettant en vedette Myles Kennedy (voix), Brent Fitz (tambours), Todd Kerns (basse, chant) et Franck Sidoris (guitare, chant).

« Je pense que le processus d’écriture était assez similaire [to previous albums], » Myles dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Évidemment, parce qu’on ne pouvait pas se retrouver dans la même pièce pendant le processus d’écriture, vu l’état du monde, on échangeait beaucoup plus de fichiers [via the Internet], en faisant la démonstration de cette façon.

« Je pense que la différence entre cet enregistrement et les enregistrements précédents était la façon dont il a été enregistré – la façon dont il a été documenté était plus en direct », a-t-il poursuivi. « Les gars se sont installés presque comme s’ils jouaient un spectacle. Ils étaient tous dans la même pièce ensemble et se balançaient en direct. Et j’étais dans une cabine vocale. Donc, une grande partie de ce que vous entendez sur ces morceaux ne sont que cinq gars qui jouent à la fois.

« Souvent avec les enregistrements modernes, vous commencez et vous obtenez la batterie, vous obtenez la basse et vous obtenez les guitares, et c’était juste très rapide… Je pense que la majorité de l’album a été enregistré en cinq jours environ, » Myles révélé. « C’est du jamais vu. Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous avons fait un disque où la majorité a été faite aussi rapidement. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’album avait été enregistré si rapidement parce que lui et les autres membres du groupe étaient si bien préparés avant d’entrer en studio ou parce qu’ils avaient simplement choisi de jouer sur toutes les chansons, Myles a déclaré: « Je pense que nous étions préparés, ce qui aide. Beaucoup d’arrangements étaient en quelque sorte en place. Mais cela dit, [producer] Dave Cobb est arrivé — comme même sur le premier single, sur « La rivière monte », il avait des idées et a fait des changements avec certaines parties en mouvement, en répétant certaines parties et ainsi de suite. Et ce qui est fascinant, et cela montre simplement comment je pense que lorsque vous faites cela depuis aussi longtemps que nous l’avons fait, vous êtes capable d’aller plus vite, vous êtes capable de faire les choses un peu plus vite. Et donc nous l’avons exécuté, genre, deux ou trois fois – je ne sais même pas combien de fois je l’ai réellement chanté. Ce que vous entendez est ce que nous appelons le « scratch vocal ». Ce que vous entendez dessus est essentiellement ce que j’ai chanté aux gars pour m’assurer que nous savions où nous en étions dans la chanson. Et puis j’ai découvert, Dave, le producteur, a dit : ‘Ouais, on va juste utiliser la voix scratch comme voix principale.’ [And I was], comme, ‘Super. Je n’ai pas besoin de revenir au studio. Alors, oui, je pense que c’est un très live… Il y a beaucoup d’imperfections, beaucoup d’erreurs, ce qui est cool. C’est cet élément humain qui, je pense, vous manque de nos jours avec des disques qui sont falsifiés, quantifiés et tout est absolument parfait. Et ce disque parle de l’élément humain. »

Pour « 4 », Sabrer et le groupe a voyagé à travers le pays ensemble à Nashville, Tennessee et a enregistré le nouvel album à l’historique RCA Studio A.

Sabrer Raconté Disque dur Radio que « tout » pour le LP « a été fait en direct en studio, et c’est très spontané. C’est en fait le plus live que j’ai enregistré jusqu’à présent », a-t-il déclaré. « J’ai toujours joué de la basse, de la batterie et des guitares en studio – sans exception – sauf quand je fais les sessions d’autres personnes. Mais dans tous les groupes avec lesquels j’ai travaillé, ça a toujours été comme ça. Mais tu reviens et vous faites des guitares plus tard parce que vous voulez obtenir le bon son et vous allez dans la salle de contrôle et vous faites les guitares à partir de là. Et une grande partie de la raison est que vous ne pouvez pas avoir les amplis dans la pièce lorsque vous enregistrez la batterie ; les producteurs détestent ça, parce qu’ils ne veulent pas que ça saigne. Et je m’en fous, mais je n’ai jamais été capable de trouver un producteur qui pourrait s’en occuper. Alors tu mords en quelque sorte la balle et vous le faites là où vous faites les guitares plus tard, et le chant est toujours fait après cela. Celui-ci a été fait avec les amplis dans la pièce avec la batterie et Myles chanter tout en même temps. C’est comme ça que ce disque a été fait. »

Sabrer a poursuivi en disant que la raison pour laquelle il voulait travailler avec Cobb c’est qu’ils avaient tous les deux ce « fantasme de faire un disque de rock and roll en direct en studio avec tout le monde dans la même pièce en même temps. Et quand lui et moi en avons discuté, il était en train de le faire », a expliqué le guitariste. « J’ai dit : « Faisons-le ». C’est ainsi que nous nous sommes liés Dave Cobb. Mais nous l’avons fait dans cette grande salle, qui, avec tout le respect que je dois à tous les autres producteurs avec qui j’ai travaillé, c’est l’une des seules salles où vous pouvez vous en sortir avec les guitares, les amplis et la batterie dans le même pièce. »

Le mois dernier, SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS a sorti le clip officiel de « La rivière monte », tourné dans le centre-ville de Los Angeles avec Télé Gibson réalisateur Todd Harapiak.

SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS lancera une tournée nord-américaine en tête d’affiche le 8 février à Portland, dans l’Oregon et dans 28 grandes villes, dont Los Angeles, New York, Boston, Philadelphie, Chicago, Denver, Nashville, Dallas, Austin, Houston et plus encore, avant de terminer le 26 mars à Orlando, en Floride.