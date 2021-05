Myles Kennedy dit que Slash est “ très facile à travailler avec ”

Dans une toute nouvelle interview avec Anne Erickson de Audio Ink Radio, Myles Kennedy a parlé de la camaraderie et du respect entre lui et GUNS N ‘ROSES guitariste Sabrer. Kennedy chanté le chant principal sur une paire de chansons qui sont apparues sur Sabrerpremier album solo éponyme de 2010 avant de prendre un rôle plus central – sous le SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS banner – sur les années 2012 “Amour apocalyptique”, 2014 “Monde en feu” et 2018 “Vivre le rêve”.

Demandé si Sabrer est aussi intimidant de travailler avec lui qu’il en a l’air, Myles a déclaré: “Il est vraiment cool. Je veux dire, il est très facile de travailler avec. Il n’y a rien d’intimidant, en fait, en ce qui concerne l’écriture avec lui, parce qu’il n’est pas précieux avec ses idées. C’est l’un des inconvénients avec un beaucoup de gens créatifs, est-ce que vous avez tendance à devenir protecteur et territorial, et vous laissez votre ego entrer dans le giron. Et avec lui, ce que j’ai appris au début du processus, c’est qu’il était ouvert à tout. savoir qu’il fera ce qu’il y a de mieux pour la chanson est très libérateur. C’est un gars très cool. C’est juste un chat vraiment doux qui aime jouer de la musique plus que tout au monde. Donc, c’est amusant. “

Sabrer Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps que son partenariat avec Kennedy a été facile depuis le début. “Nous travaillons très bien ensemble”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais vraiment pensé à la façon dont cela progresse. C’est vraiment naturel. Donc c’est comme n’importe quelle sorte de relation étroite, où je pense que nous l’avons établie très, très tôt et maintenant nous faisons juste notre truc, vous savez . Ouais, je ne sais pas quoi dire d’autre – c’est juste une sorte de synergie vraiment cool que nous avons. “

“Vivre le rêve” est sorti en septembre 2018 via Sabrerpropre label Registres de Snakepit, en partenariat avec Records de Roadrunner. Le disque est Sabrerle quatrième album solo et le troisième avec Sabrer et ses camarades de groupe Kennedy (chant), Brent Fitz (tambours), Todd Kerns (basse et chant) et Frank Sidoris (guitare et chant). L’œuvre a été créée par un artiste visuel renommé Ron anglais.

le “Vivre le rêve” sessions ont vu le groupe se réunir avec le producteur Michael “Elvis” Baskette, qui a également dirigé “Monde en feu”.



