Myles Kennedy lors du premier concert de l’ère pandémique : « C’était une nuit que je n’oublierai probablement jamais »

MODIFIER LE PONT et SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS leader Myles Kennedy a parlé à Chasta de la radio de San Francisco 107.7 L’os sur ce que cela faisait de remonter sur scène pour son premier concert de l’ère de la pandémie en juin dernier à Kansas City, Missouri. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne sais même pas comment l’articuler. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Je me souviens d’être resté dans les coulisses – c’était à Kansas City, dans un théâtre là-bas – et mon manager a dit: » D’accord. Nous » êtes prêt à partir. Et je suis sorti en quelque sorte sans savoir à quoi m’attendre. Le public était tellement… tout simplement incroyable, et ils étaient tellement heureux – je pense que tout le monde est dans la même pièce ensemble, faisant l’expérience de la musique ensemble. Et c’était une nuit que j’ai probablement n’oublierai jamais. C’était très spécial, évidemment, à cause de la sécheresse de la musique live. «

Il a ajouté: « J’ai juste un tel amour pour cette interaction – quand vous mettez des humains dans une pièce et qu’il y a juste cette chose magique que, comme je l’ai dit, vous ne pouvez pas vraiment l’articuler. Et c’est spirituel – c’est quelque chose sorte de transcendant. Donc, oui, c’était légitime. «

Le mois dernier, Sabrer a révélé que lui et Myles étaient deux des quatre membres de SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS qui ont contracté le COVID-19 lors de l’enregistrement de leur nouvel album « 4 ». Seul guitariste Franck Sidoris réussi à éviter d’être infecté.

« 4 » sortira le 11 février 2022, via Disques Gibson en partenariat avec BMG. « 4 » est Sabrercinquième album solo et quatrième au total avec son groupe mettant en vedette Kennedy, Brent Fitz (tambours), Todd Kerns (basse, chant) et Sidoris (guitare, chant).

Kennedyle deuxième album solo de , « Les ides de mars », est sorti en mai via Disques de napalm. Le LP a été enregistré à Studio Barbaresa à Gotha, en Floride avec la même équipe qui a travaillé sur les années 2018 « L’année du tigre », y compris le producteur Michael « Elvis » Baskette, ingénieur Jef Moll, ainsi que batteur Zia Uddin et bassiste Tim Tournier.

L’année dernière, Kennedy Raconté Conséquence sur les choses positives qui sont sorties de la pandémie: « Je pense que beaucoup d’entre nous qui sont créatifs ont utilisé ce temps pour écrire, créer et réévaluer des choses, en essayant de comprendre où vont les choses. Pour les geeks de la guitare comme moi , il y a beaucoup de temps pour s’asseoir et nouiller et pratiquer. Je le remarque même avec les gars que je suis Instagram, combien de temps d’arrêt ils ont parce qu’ils ne sont pas en tournée. Je remarque, mec, que la technique de ce type était géniale avant, mais maintenant il fait des choses qui sont du genre « Wow ». Je suppose que c’est comme le reste d’entre nous, qu’il n’a nulle part où aller, alors nous restons assis là avec une guitare dans nos mains pendant 12 heures par jour, et c’est ce qui se passe. Ça va être excitant. Je pense que dans environ trois ans, peut-être moins, il y aura des choses vraiment intéressantes et cool qui découleront de tout cela, en ce qui concerne les corpus de travail qui sont créés et les choses qui sont atteintes d’un point de vue technique sur divers instruments. J’ai un peu l’impression que le ciel est la limite, car qu’allons-nous faire à part travailler sur notre métier ? »



