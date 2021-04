Myles Kennedy publie un clip d’animation d’actualité pour “ Get Along ” du prochain album solo de Sophomore

ALTER BRIDGE et SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS chanteur Myles Kennedy sortira son deuxième album solo, “Les ides de mars”, le 14 mai via Registres de Napalm. Vous pouvez maintenant regarder le vidéoclip officiel d’animation pour l’ouverture de l’album “Get Along” ci-dessous.

“Se débrouiller” est un court métrage basé sur une idée créée par Kennedy et mis en scène par le réalisateur / animateur Ollie Jones. Animateurs Jake Lava et Sam Clark travaillé avec Jones pour raconter l’histoire de la façon dont la société affecte le règne animal, en représentant un groupe d’animaux qui vivent dans une forêt se regroupant pour lutter contre une augmentation de la pollution dans leurs maisons ainsi que l’expansion des entreprises par la déforestation comme Kennedy chante les paroles poignantes, “Pourquoi ne pouvons-nous pas tous nous entendre?” Un ours, des castors, des cerfs et même une tortue ninja, entre autres, s’unissent avec l’aide d’un hibou sage pour protéger leur terre afin de transmettre un message selon lequel tout le monde doit travailler ensemble au profit d’un monde meilleur.

Pendant son séjour à la maison en raison de l’annulation de toutes les tournées, Myles a créé le cadre des idées de chansons qui composent “Les ides de mars”. Il a ensuite appelé ses cohortes de son “Année du tigre” débuts – Uddin et Tournier – et les trois musiciens se sont rendus en Floride pour enregistrer l’album avec un producteur de longue date Michael “Elvis” Baskette.

Des riffs de guitare slide de “Se débrouiller” au style blues pensif de plus près “Esprit inquiet”, il est clair que Myles a conçu une formidable suite à son premier album solo. Pendant que “Année du tigre” était plus une exploration acoustique à travers Mylesl’esprit de “Les ides de mars” le trouve attaché à sa guitare électrique et se pousse à devenir guitariste / auteur-compositeur. Des pistes comme “Un millier de mots”, “Réveille-moi quand c’est fini” et “Moonshot” présenter les divers arrangements musicaux qui ont Myles fans du monde entier à travers tous ses projets. L’épopée “Les ides de mars” horloges à plus de sept minutes, et Myles, Tim et Zia présenter leurs côtelettes musicales sur la piste.

“Les ides de mars” liste des pistes:

01. Se débrouiller



02. Un millier de mots



03. Dans la foulée



04. Les ides de mars



05. Réveille-moi quand c’est fini



06. Amour pluie vers le bas



07. Dites-le comme c’est



08. Moonshot



09. La soif de voyager commence



dix. Tamiser le feu



11. Esprit inquiet

En novembre, Myles Raconté Kylie Olsson sur comment “Les ides de mars” se compare à “Année du tigre”: “Il m’est apparu hier soir alors que j’écoutais [to the new album], J’étais, comme, “Vous avez fait un disque de rock en gros.” [Laughs] Je ne sais pas si j’y suis entré avec cette intention au départ. Et j’ai l’impression que c’est toujours une continuation du style général qui a été établi pour le projet solo sur ‘Année du tigre’. Il y a une bonne quantité d’instrumentation acoustique; il y a beaucoup de lap steel [guitar]. J’adore l’acier à recouvrement; J’adore la façon dont vous pouvez le faire pleurer – il a une qualité très vocale. Mais ensuite, j’ai réalisé qu’il y avait juste beaucoup de guitare et beaucoup plus de solos – vous savez, des trucs de geek de guitare que j’apprécie. “

Un mois plus tôt, Kennedy Raconté Terrie Carr de la station de radio de Morristown, New Jersey 105,5 WDHA que c’était une joie de renouer avec Uddin, Tournier et Baskette pour la réalisation du nouveau LP.

«Oh, ouais, c’était génial», dit-il. “C’était génial, parce que nous avons conduit [to the studio in Florida]. Donc Zia, mon batteur, qui, nous jouons ensemble depuis 30 ans, par intermittence, depuis que nous sommes au lycée. Il est, à mon avis, l’un des plus grands batteurs de rock and roll du monde; il est si bon, c’est époustouflant. Nous avons donc commencé à conduire. Nous avons quitté Spokane, avec le matériel en remorque. Et puis nous nous sommes rencontrés Tim environ à mi-chemin. Je pense que nous nous sommes rencontrés quelque part dans le Tennessee, peut-être. Ensuite, après avoir conduit à Orlando, nous avons tous mis en quarantaine. Zia a fait sa batterie et puis il est rentré chez lui, et puis Tim fini. Il a traîné pendant un petit moment. Et puis j’étais là pendant, je pense, sept semaines avec Elvis. “

Il a poursuivi: “C’est un environnement amusant. Nous nous aimons tous beaucoup. Je suis sérieux quand je dis ceci: nous sommes un groupe d’enfants d’âge moyen. Je veux dire, c’est comme si nous avions pris une machine à voyager dans le temps et nous sommes en septième. Et l’humour est ridiculement idiot. Je ne sais même pas comment expliquer à quel point c’est ridicule quand vous nous mettez tous ensemble dans un studio. [Laughs]”

Mylesla tournée de “Année du tigre” musique en vedette de l’album ainsi que des sélections de Mylesle travail de ALTER BRIDGE, LES QUATRE MAYFIELD et SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS.

Crédit photo: Chuck Brueckmann