Myles Peart-Harris rejoint Brentford – Dernier mot sur le football

Myles Peart-Harris a terminé son transfert vers les nouveaux arrivants de la Premier League Brentford pour un montant non divulgué sur un contrat de quatre ans. Le milieu de terrain offensif de 18 ans quitte Chelsea après une décennie dans les rangs des jeunes.

Peart-Harris est à Chelsea depuis l’âge de huit ans. Il a joué pour l’équipe des moins de 18 ans à 16 ans, faisant cinq apparitions. Il a également joué pour l’Angleterre jusqu’au niveau U17. Son premier contrat professionnel à Chelsea est arrivé en septembre 2019. La saison 2020/21 a été particulièrement fructueuse pour Peart-Harris. L’attaquant a fait le pas dans l’équipe de développement d’Andy Myers la saison dernière. Il a marqué sept buts et fourni quatre passes décisives en Premier League 2, et quatre autres buts et deux passes décisives en seulement quatre matches de Premier League U18. Au total, il a terminé en tant que meilleur buteur des équipes de jeunes de Chelsea.

Peart-Harris avait un an sur son contrat de Chelsea, et il a rejeté l’offre d’un nouveau. Il devient le dernier d’une série de départs de l’académie. Marc Guehi a rejoint Crystal Palace, Lewis Bate a déménagé à Leeds et Dynel Simeu est sur le point de signer pour Southampton. Le joueur de l’Académie 2020/21 de Chelsea, Valentino Livramento, a également rejeté un nouvel accord et semble sur le point de rejoindre Brighton.

La compétition pour les places est forte à Chelsea, notamment en attaque. Timo Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech sont arrivés l’été dernier, en plus de Mason Mount, Callum Hudson-Odoi et Christian Pulisic. Tino Anjorin, apprécié de Thomas Tuchel, devançait également Peart-Harris.

Le plus récent joueur de Brentford

Brentford est de retour en première division pour la première fois depuis 1947. Ils ont été relativement calmes sur le marché des transferts par rapport à leurs camarades promus. Ils ont perdu Henrik Dalsgaard et Emiliano Marcondes, deux rouages ​​cruciaux à leurs côtés. Le milieu de terrain Frank Onyeka est arrivé de Midtjylland tandis que l’arrière central Kristoffer Ajer a été recruté par le Celtic.

Myles Peart-Harris est le dernier arrivé, et il espère obtenir quelques minutes en équipe première sous Thomas Frank. Le manager de Brentford le considère comme un “huit” au milieu de terrain.

Brentford a pris l’habitude de trouver de jeunes joueurs de qualité ces dernières années. Ils ont connu un grand succès avec des joueurs tels que Ollie Watkins, Said Benrahma et Neal Maupay, qui ont tous évolué pour une prime depuis.

