Myles Turner, options All Star et possibilité de jouer aux côtés de Sabonis

Il y a des joueurs qui bénéficient d’un statut plus élevé que les mérites qu’ils montrent sur le terrain, tandis que d’autres n’ont pas la reconnaissance qu’ils méritent pour ce qu’ils font. Myles tourneur Il appartient clairement à ce deuxième groupe, se voyant en permanence dans l’œil de l’ouragan et devant supporter des rumeurs de transfert alors qu’il est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue et un centre dominant des deux côtés du terrain. Sa capacité à intimider et à marquer des coups est infinie, mais ayant coïncidé avec un intérieur d’une qualité extraordinaire, comme Domantas Sabonis, et à une époque où il n’est pas habituel de jouer avec un double poteau, ils font que son basket-ball à Indiana Pacers ne soit pas reconnu comme le mérite. Parlez-en et beaucoup dans une interview intéressante pour Hoopshype.

Comment évaluez-vous votre carrière jusqu’à présent et vos objectifs futurs

« Je suis une personne respectée dans la ligue, mais je n’ai pas encore atteint le niveau supérieur. Je pense que j’ai fait ma marque, mais j’ai une marge de progression pour atteindre des objectifs beaucoup plus élevés. Je veux qu’on se souvienne de moi comme l’un des plus défenseurs efficaces dans l’histoire de la NBA et étant un All Star. Je n’ai pas reçu le crédit que je mérite pour ce que je fais, je n’ai donc qu’à continuer à m’améliorer en défense et à progresser dans mon tir extérieur, quelque chose que j’ai été Je pense que je peux être la clé pour que l’équipe s’approfondisse en séries éliminatoires et je veux vivre l’expérience de la compétition ferme pour gagner un ring et être le meilleur défenseur de la saison », a-t-il déclaré.

Avis sur les rumeurs de transferts incessantes

« La première fois que cela s’est produit, c’était il y a trois ans et cela peut être écrasant quand vous êtes jeune. Mais j’ai appris à le gérer. Je pense que maintenant cela a un effet motivant sur moi, cela me fait mieux jouer car je veux montrer tout le monde le type de joueur que je suis. La NBA est une entreprise et vous devriez essayer de faire un ballon de basket avec lequel personne ne peut prendre de décisions à votre place, mais pour vous forger votre propre destin. Maintenant, j’y suis habitué et ça ne marche pas. « Ça ne m’affecte pas du tout, j’essaie juste de détruire mes rivaux quand je sors sur le terrain », a-t-il assuré.

Possibilité de jouer aux côtés de Domantas Sabonis

« Je pense que nous pouvons bien jouer ensemble. Il s’est beaucoup amélioré en défense et il m’a fallu du temps pour m’habituer à occuper différents espaces en attaque. Ce n’est pas facile d’aller dans le périmètre et de savoir quand couper, quand pour ouvrir et quand tirer. Ces choses ne s’apprennent pas du jour au lendemain, mais maintenant je me sens plus à l’aise. Il est vrai que parfois nous nous sentons un peu étourdis lorsque nous sommes ensemble sur le terrain, mais nous allons nous améliorer avec le temps et nous pouvons jouer ensemble », a déclaré le centre des Indiana Pacers.