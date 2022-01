Myles Turner, un 5 parfait pour les Dallas Mavericks

espère que Les francs-tireurs de Dallas finir par être l’une des équipes les plus sérieuses de la ligue et pourrait être l’un des meilleurs candidats pour le ring pendant l’intersaison étaient très petites. Cependant, le groupe qui dirige Luka doncic Il a montré qu’il avait beaucoup de personnalité et qu’il avait plus de ressources sur sa liste qu’il n’y paraît au premier abord.

Sans le Slovène en piste, les élèves qu’il dirige Jason rigole Ils ont réussi à ajouter un nombre intéressant de victoires et ont proposé leur candidature pour être l’une des équipes de la Conférence Ouest les plus prises en compte.

Des joueurs de l’envergure de Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., Jalen Brunson ou Reggie Bullock ils ont fait plusieurs pas en avant. Cependant, de la franchise texane, ils sont conscients qu’ils devront ajouter plus de pièces de niveau dans le NBA Market s’ils veulent mettre fin à une liste qui peut vraiment atteindre les objectifs fixés en début de saison.

Une rumeur NBA plus que probable

Et l’un des joueurs qui a été lié à un avenir à court terme chez les Mavs est Myles tourneur. Aucun des joueurs importants des Indiana Pacers n’est intouchable, ils ont tous été placés sur le NBA Market et de nombreuses franchises cherchent à obtenir une signature de garanties pour cette deuxième étape de la saison.

Du point de vue des Dallas Mavericks, l’arrivée d’un cinq avec les ressources de Myles Turner serait un baume. Le meilleur intimidateur de la ligue, un joueur aux qualités défensives très remarquables qui peut aussi contribuer de l’autre côté du terrain.

Où serait le toit des Dallas Mavericks s’ils parvenaient à ajouter un joueur de la stature des Pacers 5 ?