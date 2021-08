Myntra lance une campagne de marque mettant en vedette Hrithik Roshan et Kiara Advani

Myntra dessert plus de 27 000 codes PIN à travers le pays, a affirmé la société dans un communiqué.

Myntra a dévoilé une nouvelle campagne de marque pour renforcer sa position de « India’s Fashion Expert ». Dans le cadre de la campagne, la marque a déployé des films publicitaires mettant en vedette Hrithik Roshan, Kiara Advani. Myntra aspire à atteindre la communauté toujours croissante des amoureux de la mode à travers cette campagne. Les films parlent également des fonctionnalités de différenciation de Myntra comme Myntra Studio et la recherche de photos. Alors que la campagne communique au public que Myntra est « l’experte de la mode en Inde », elle laisse aux consommateurs un message direct à retenir : « Si c’est la mode, c’est Myntra ». La campagne est soutenue par une approche à 360 degrés, tirant parti des plateformes télévisées, numériques et sociales.

« Notre nouvelle campagne de marque et les films publicitaires avec Hrithik et Kiara ont été conçus pour renforcer l’image et la perception de Myntra en tant qu’experte de la mode en Inde, parmi des millions de personnes, qui sont de fervents fans des deux superstars de Bollywood et des icônes de la mode les plus célèbres de notre pays. » Harish Narayanan, directeur du marketing, Myntra, a déclaré. Mynta vise à transcender les données démographiques et à établir une relation plus profonde avec ses clients à travers le pays grâce à cette campagne, a ajouté Narayanan.

Alors que les films publicitaires de 35 secondes présentent Roshan et Advani, le duo dirigera le récit de mode de Myntra pour des millions de leurs fans. La nouvelle ambassadrice de la marque Roshan présente divers styles de vêtements décontractés et formels pour hommes dans l’un des films. D’autre part, Advani apparaît dans deux films pour promouvoir séparément les vêtements occidentaux et ethniques pour femmes.

Myntra s’est associée à plus de 5000 marques de mode et de style de vie dans le pays telles que Nike, Adidas, Puma, Levis, Wrangler, Arrow, Jealous 21, Diesel, CAT, Harley Davidson, Ferrari, Timberland, US Polo, FabIndia, Biba, entre autres. , et il gère plus de 27 000 codes PIN à travers le pays, a affirmé la société dans un communiqué.

