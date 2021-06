MYOCARDITE CHEZ LES ADOLESCENTS APRÈS UN VACCIN JABS ⋆ .

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :

CHIFFRES CPI DU GOUVERNEMENT AUJOURD’HUI, UN RED HOT 5 % PAR AN (CHIFFRES RÉELS : PLUS PRÈS DE 12 %)/CPI OR ET ARGENT ÉCLAIRÉS UN PEU : GOLD UP 1,40 $ À 1893,50 $//ARGENT AVANCÉ AU TONNERRE APPLAUDISSEMENT GAGNE UN CENT//FORT QUEUE SAUT EN OR COMME NEUF DE 70,29 TONNES // ARGENT A 13 025 AVEC UN PETIT SAUT DE FILE // MISES A JOUR CORONAVIRUS / MISES A JOUR VACCINS / MISES A JOUR IVERMECTINE // UN PEU TARD MAIS LE G7 APPELLE UNE NOUVELLE SONDE SUR LES ORIGINES DU COVID (UNE BLAGUE )//LA MONGOLIE A UNE GRANDE ÉPIDÉMIE DE COVID AVEC LA Souche DELTA LE SUSPECT PROBABLE//ALEX BERENSON NOTE POUR LA PREMIÈRE FOIS : LA MYOCARDITE CHEZ L’ADOLESCENT APRÈS UN VACCIN JABS//15 MILLIONS D’AMÉRICAINS TOUJOURS AU DOLE//MONTRE D’INFLATION : MICHAEL TOUS LES ET DR. DANIEL LACALLE/SWAMP HISTOIRES POUR VOUS CE SOIR

OR : 1893,50 $ UP 1,40 $ La cotation est le prix au comptant de Londres

Argent : 27,87 $ UP 1 CENT de prix au comptant à Londres (marché au comptant)

Tarifs d’accès de clôture : spot de Londres

i)Or : 1899.10$ LONDON SPOT 16h30

ii) ARGENT : 28,00 $ // LONDON SPOT 16 h 30

7 juin : James McShirley

L’écart de prix Gold Eagle/spot s’est encore élargi aujourd’hui, maintenant à 232 $ et plus. De plus, le prix à terme de Crimex d’avril 2022 n’est qu’un maigre + 7 $ à repérer. Comme c’est absurde que le prétendu risque d’une hausse des prix de l’or dans dix mois ne soit que de sept dollars, soit 0,37 % ! Comment une personne sensée pourrait-elle court-circuiter l’or d’avril 2022 à 1907 $ sachant les chances d’hyperinflation, la tourmente économique est pratiquement à 100% ? En fait, les gens sensés ne vendent pas, ce sont les gens fous des banques du cartel qui vendent.

