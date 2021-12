Myope, petite mentalité : Priyanka sur des questions sur la durée de son rôle dans le nouveau film « Matrix »

Lors d’une récente interview avec Asian Sunday TV, on a demandé à l’acteur la raison de son rôle, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un personnage principal.

Priyanka Chopra Jonas dit que les gens qui banalisent son rôle dans « The Matrix Resurrections » sur la base de son temps d’écran dans le film ont une « myope » et une « petite mentalité ». Chopra Jonas joue le rôle de Sati, un programme en exil, dans Lana Wachowski -film réalisé aux côtés de Keanu Reeves dans le rôle de Neo et de Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity. Lors d’une récente interview avec Asian Sunday TV, on a demandé à l’acteur la raison de son rôle, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un personnage principal.

Je pense que vous venez de quelque chose que beaucoup de gens de la communauté sud-asiatique me demandent. « C’est un petit rôle, ce n’est pas un rôle principal, pourquoi l’avez-vous fait ? » Parce que c’est ‘The Matrix’ et je joue un rôle extrêmement central. « Même lorsque j’ai choisi mes films à Bollywood, j’ai toujours choisi les rôles en fonction des personnages et ils ne sont pas nécessairement toujours le premier rôle. Le rôle principal est Carrie-Anne Moss, qui a joué Trinity dans les trois derniers films.

Vous n’êtes pas en concurrence avec cela et je pense que c’est une mentalité tellement myope et très petite de penser de cette façon », a répondu Chopra Jonas. Ces dernières années, l’acteur de 39 ans a pris de l’importance à Hollywood avec son travail à la télévision. spectacle « Quantico » et des films, dont « Baywatch » et « Isn’t It Romantic ». De retour chez elle à Bollywood, elle est considérée comme l’une des interprètes les plus polyvalentes avec des films tels que « Fashion », « Barfi », « Don » série, « Kaminey », « Bajirao Mastani » à son actif.

Chopra Jonas a dit qu’elle est convaincue que chaque acteur à bord d’un film contribue à l’histoire. partie du terrain de jeu de jouer avec des gens aussi incroyables », a-t-elle ajouté.

La prochaine liste de films de Chopra Jonas comprend la comédie romantique « Text For You » réalisée par Jim Strouse, la série thriller d’Amazon « Citadel », produite par Russo Brothers, et « Sangeet », une série non scénarisée coproduite avec son mari. produire un film avec Amazon Studios sur la vie de Ma Anand Sheela, l’ancien assistant du défunt dieu Osho Rajneesh.

