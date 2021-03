Myotomie par endoscopie orale (POEM) – Une nouvelle technique pour traiter les troubles de la déglutition

Dans cette maladie, les muscles de l’œsophage ne se contractent pas et le muscle du sphincter ne s’ouvre pas, de sorte que la nourriture ne peut pas passer par le haut de la valve de l’estomac. (Source de la photo: IE)

Par le Dr Kapil Sharma,

L’achalasie est une maladie où la fonction de l’œsophage cesse de fonctionner des heures supplémentaires. On pense qu’il s’agit d’une dégénérescence neurale des fibres nerveuses sélectives dans le corps de l’œsophage et de la valve au sommet de l’estomac. Il s’agit d’une maladie rare avec une prévalence estimée à 10,82 et une incidence de 0,3 à 1,63 pour 100 000 adultes par an.

Dans cette maladie, les muscles de l’œsophage ne se contractent pas et le muscle du sphincter ne s’ouvre pas, de sorte que la nourriture ne peut pas passer par le haut de la valve de l’estomac. Les patients commencent à avoir des difficultés à avaler. Ils ne peuvent pas «avaler de la nourriture ordinaire; ils ont du mal à avaler des liquides et ils ont la sensation que la substance se trouve juste dans leur œsophage. Certains peuvent avoir besoin de boire beaucoup de liquides pour faire pénétrer la nourriture dans l’estomac et d’autres peuvent ressentir de la douleur et / ou de l’inconfort après avoir mangé. Certains patients souffrant d’achalasie peuvent avoir des aliments non digérés après avoir mangé ou en position couchée.

Les symptômes de l’achalasie peuvent inclure:

· Régurgitation de la nourriture

· Douleur thoracique ou douleur ressentie dans le dos, le cou et les bras.

· Difficulté à avaler des liquides et des solides.

· Brûlures d’estomac

· Perte de poids involontaire

· Toux

Comment il peut être diagnostiqué: –

1. manométrie œsophagienne: –

Au cours de la manométrie œsophagienne, un tube mince et flexible (cathéter) contenant des capteurs de pression est passé par le nez, dans l’œsophage, puis dans l’estomac. La manométrie œsophagienne fournit des informations sur le mouvement des aliments à travers l’œsophage vers l’estomac. Le test mesure la force et la coordination des muscles de l’œsophage lorsqu’ils propulsent la nourriture dans l’estomac. Ce test diagnostique également d’autres troubles de la déglutition et classe l’Achalasie pour personnaliser le traitement en conséquence.

2. Endoscopie supérieure: –

Dans ce tube à essai flexible équipé d’une lumière et d’une caméra insérée dans le tuyau alimentaire à travers la gorge pour examiner l’intérieur du tuyau alimentaire et l’estomac. L’endoscopie peut être normale ou peut montrer de la salive, de la nourriture non digérée ou du liquide dans le tuyau alimentaire a sans aucun blocage de l’œsophage par une tumeur et un rétrécissement avec des preuves subjectives de résistance au niveau de la valve en haut de l’estomac lors de la négociation du tube.

3. Radiographie du système digestif supérieur: –

Les radiographies sont prises après que le patient a avalé un liquide crayeux qui recouvre et remplit la paroi intérieure du tuyau alimentaire et la visualisation d’un tuyau alimentaire proximal dilaté avec une jonction rétrécie juste au-dessus de l’estomac donnant l’apparence caractéristique de «bec d’oiseau» est très suggestive de achalasie.

L’endoscopie et l’œsophagramme baryté ne sont que complémentaires de la manométrie œsophagienne et manquent de sensibilité pour diagnostiquer avec précision l’achalasie.

Traitement majeur de l’achalasie: –

• Dilatation pneumatique: –

Un ballon est inséré par endoscopie au centre du sphincter œsophagien et gonflé pour agrandir l’ouverture. Cette procédure ambulatoire peut devoir être répétée si le sphincter œsophagien ne reste pas ouvert. Près d’un tiers des personnes traitées par dilatation par ballonnet ont besoin d’un traitement répété dans les cinq ans. Elle est incontrôlée et une dilatation forcée peut parfois entraîner une perforation de l’œsophage bien que la réponse soit bonne parmi les Achalasies précoces ou évolutives

• Botox: –

Le Botox n’est généralement recommandé que pour les personnes qui ne sont pas de bons candidats à la dilatation par ballonnet, à la myotomie endoscopique et laparoscopique en raison de l’âge ou de l’état de santé général et de la présence de comorbidités importantes. Les injections de Botox ne durent généralement pas plus de six mois.

. Chirurgie (myotomie de Heller): –

Au cours de cette procédure, cinq ou six petites incisions sont faites dans la paroi abdominale et des instruments laparoscopiques sont insérés. Ensuite, muscle coupé le long de l’œsophage, en commençant au-dessus du sphincter inférieur de l’œsophage et en descendant un peu sur l’estomac

. PAR MYOTOMIE ENDOSCOPIQUE ORALE (POÈME): –

Cette nouvelle procédure moins invasive et efficace élimine le besoin d’incisions abdominales. C’est une avancée majeure dans le traitement de l’achalasie et est moins invasive et moins traumatisante pour le corps.

Comment se déroule la procédure POEM?

· Un tube flexible appelé endoscope est passé à travers la bouche dans l’œsophage et fait une petite incision dans la couche la plus interne de l’œsophage, puis atteint entre les couches de l’œsophage pour couper sélectivement ce muscle raide, puis fermer le trou dans l’œsophage avec des clips. Toute cette procédure se fait avec un endoscope sans avoir d’incisions sur l’abdomen. Le gaz de dioxyde de carbone (Co2) est utilisé pour l’insufflation au cours de ces procédures, car le Co2 est absorbé très rapidement, par conséquent les complications liées à l’insufflation d’air peuvent être évitées dans cette procédure.

· Cela peut être fait à l’avance dans les cas d’Achalasie comme l’œsophage sigmoïde et en présence de diverticules. Le POEM ne nécessite généralement pas de procédure anti-reflux supplémentaire.

· POEM est également efficace pour d’autres troubles de la déglutition comme le spasme œsophagien diffus, la motilité œsophagienne inefficace et l’œsophage de Jackhammer.

· La durée de la procédure est généralement d’une heure et un certain temps peut être prolongé en raison d’une procédure difficile en raison d’une maladie de longue date, d’une énorme dilatation et d’un saignement inattendu pendant la myotomie.

· Cependant, POEM n’est pas sans risques. Comme pour les autres opérations, il existe des risques de saignement et rarement de fuite pouvant entraîner une infection pulmonaire. Il a été démontré qu’il augmente le risque de reflux à long terme, bien que rarement gênant et la plupart du temps contrôlé avec des comprimés antiacides.

(L’auteur est Senior Consultant Gastroenterology, Kailash Hospital, Noida. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter un médecin / des experts et des professionnels de la santé avant de commencer tout traitement ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de le Financial Express en ligne.)