MyPillow intente une action en justice contre les systèmes de vote du Dominion ⋆ .

MyPillow, la société dirigée par Donald Trump Supporter Mike Lindell, a déposé une plainte lundi contre Dominion Voting Systems, accusant la société de logiciels électoraux et de machines à voter d’avoir en quelque sorte privé MyPillow de son droit à la liberté d’expression dans le premier amendement. Les avocats n’ont pas tardé à qualifier la poursuite de «frivole» et peut-être sanctionnée.

La plainte MyPillow de 50 pages, déposée devant le tribunal de district américain du Minnesota, affirme essentiellement que, étant donné que la société privée Dominion a fourni ses services au gouvernement pour l’élection présidentielle de 2020, c’est un agent de l’État qui s’engage dans une campagne de discours illégaux. suppression.

«Les défendeurs (désignés ici collectivement sous le nom de« Dominion ») se sont engagés dans une campagne contre la terre brûlée, dégradant le système juridique par une pratique qui est devenue connue sous le nom de« droit ». Le but de Dominion est de faire taire le débat; d’éliminer toute contestation de l’élection présidentielle de 2020; et d’annuler et de détruire quiconque dénonce le travail de Dominion au nom du gouvernement dans l’administration des élections », indique la plainte. «La campagne illégale des accusés pour punir et faire taire leurs détracteurs a violé les droits à la parole protégés de MyPillow, de ses dirigeants et de ses employés en (a) cherchant intentionnellement, par des menaces, des intimidations et des litiges, à dissuader MyPillow, ses dirigeants et ses employés d’exercer leurs droits à la liberté d’expression, freinant ainsi leur exercice futur de leurs droits constitutionnels; et (b) chercher intentionnellement, par le biais de menaces, d’intimidation et de litiges, à dissuader MyPillow d’exprimer à l’avenir une idée ou une opinion que les défendeurs n’aiment pas dans le matériel publicitaire et promotionnel de MyPillow, y compris l’utilisation de mots particuliers comme codes de réduction. “

Le procès de 1,6 milliard de dollars intervient alors que Dominion poursuit MyPillow et Lindell dans une poursuite en diffamation de 1,3 milliard de dollars. Lindell avait précédemment déclaré qu’être poursuivi par Dominion ferait sa journée. En février, Dominion a affirmé que Lindell avait sciemment menti au sujet des machines Dominion utilisées pour voler les élections à Trump «parce que le mensonge vend plus d’oreillers».

La plainte MyPillow en réponse affirme maintenant qu’il existe «des preuves que les systèmes électoraux du Dominion ont effectivement été piratés lors des élections de 2020 continuent de s’accumuler». Il affirme également que des États comme l’Arizona «ont trouvé des raisons d’ordonner des audits médico-légaux post-électoraux des systèmes de vote électronique – y compris les machines à voter du Dominion – pour tenter de« restaurer l’intégrité de l’élection ».» Cependant, le procès n’a pas mentionné qu’un indépendant Une vérification médico-légale des machines du Dominion utilisées dans le comté de Maricopa a révélé qu’il n’y avait «aucune preuve de changement de vote et a conclu que l’équipement compilait et évaluait correctement les bulletins de vote» lors de l’élection.

Alan Dershowitz est membre de l’équipe juridique de Lindell. Il a appelé cela «l’un des cas les plus importants du premier amendement de notre vie».

«L’effet dissuasif de la conduite destructrice de la société de vote sur la liberté d’expression est énorme car il se combine avec notre culture actuelle d’annulation pour réduire un débat robuste et ouvert sur la place publique sur l’importante question des irrégularités électorales», a-t-il déclaré.

Lindell, pour sa part, a déclaré qu’il soutenait «tout» ce qu’il avait dit à propos de l’élection de 2020.

«J’ai beaucoup à dire sur les problèmes liés aux élections de 2020. Tout ce que j’ai dit est vrai et je m’en tiens à tout. Bien que MyPillow ne prenne pas position sur ces questions, cela ne me gêne pas lorsque j’exerce mon droit en tant que citoyen américain individuel de partager mes pensées », a déclaré Lindell. «Et tout comme la Constitution interdit à Dominion, un acteur du gouvernement, de me punir pour mon discours, la Constitution interdit également à Dominion de punir MyPillow pour mon discours.

Les avocats qui ont pesé sur le costume étaient moins que gentils lorsqu’ils ont discuté des chances de succès de MyPillow.

Ancien procureur fédéral Ken White a qualifié le procès de «super-frivole».

«La plainte croisée super-frivole de MyPillow repose en grande partie sur la prémisse que Dominion est un acteur d’État parce qu’il fournit une technologie électorale au gouvernement, ce qui est très ridicule», a-t-il tweeté.

La plainte incidente super-frivole de MyPillow repose en grande partie sur la prémisse que Dominion est un acteur étatique parce qu’il fournit une technologie électorale au gouvernement, ce qui est très ridicule. https://t.co/0GzZFxCf4W – AngloSaxonTraditionsHat (@Popehat) 19 avril 2021

Avocat de la sécurité nationale basé à Washington Mark Zaid a déclaré qu’il envisageait une poussée pour des sanctions.

«C’est pourquoi il doit vraiment y avoir plus de conséquences pour les actions du conseiller juridique. La règle 11 doit vraiment être appliquée davantage, ainsi que l’implication des avocats du barreau », a-t-il écrit. «Les avocats de Dominion vont avoir une journée sur le terrain avec celui-ci. J’envisage des sanctions contre MyPillow. »

C’est pourquoi il doit vraiment y avoir plus de conséquences pour les actions du conseiller juridique. La règle 11 doit vraiment être appliquée davantage, ainsi que la participation des avocats du barreau. Les avocats de Dominion vont avoir une journée sur le terrain avec celui-ci. J’envisage des sanctions contre MyPillow. https://t.co/zJLayjaY0Q – Mark S.Zaid (@MarkSZaidEsq) 19 avril 2021

D’autres avocats semblaient également abasourdis par certains autres arguments avancés dans la plainte.

À quelques pas de “Facebook viole les droits du premier amendement muh” à “Dominion ne m’a pas accordé une procédure régulière avant de me poursuivre en justice.” pic.twitter.com/HZQ6nKshhQ – Gabriel Malor (@gabrielmalor) 19 avril 2021

Je ne sais pas comment concilier l’affirmation de MyPillow selon laquelle il a été lésé par le débat étouffant du Dominion sur l’élection avec son affirmation selon laquelle il n’était vraiment impliqué dans aucune de ces choses électorales, mais peut-être que vous êtes censé le lire plus. comme un recueil d’histoires courtes. – Brad Heath (@bradheath) 19 avril 2021

MyPillow dit que le poursuivre – ce qui fournit littéralement un processus juridique pour établir sa responsabilité, le cas échéant – a en quelque sorte violé ses droits à une procédure régulière. pic.twitter.com/PtX8PvwAN3 – Brad Heath (@bradheath) 19 avril 2021

Ce genre d’argument stupide n’est pas ce pour quoi vous voulez être connu @ parkerdk3. Ce n’est pas ainsi que fonctionne la doctrine de l’action étatique. https://t.co/kNnzSvwEbv – Ari Cohn (@AriCohn) 19 avril 2021

Lisez la plainte complète ci-dessous.

Réclamation MyPillow par Law & Crime sur Scribd

[image via Drew Angerer/Getty Images]

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]