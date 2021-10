Myrte gémissant dans ‘Harry Potter’ ‘Memba Her ?!

acteur écossais Shirley Henderson est surtout connue pour jouer la fille fantomatique Moaning Myrtle – dont les bouffonneries dramatiques dans la salle de bain … et plus tard dans une baignoire à bulles … aident les jeunes magiciens à éloigner les esprits sombres – dans le film de 2002 « Harry Potter et la Chambre Of Secrets » et l’épisode de 2005 « Harry Potter et la coupe de feu ».

Avant son rôle dans les films fantastiques, Henderson a été choisie pour incarner la fêtarde qui vivait toujours à la maison Gail dans « Trainspotting » et l’ami timide Jude dans les trois films de « Bridget Jones ».