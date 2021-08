Myst arrive sur le Mac App Store avec de nouveaux graphismes et sons, plus

Myst de Cyan Worlds est maintenant disponible sur le Mac App Store d’Apple avec des graphismes, un son et plus encore. Il inclut également la prise en charge M1 Mac.

La description de l’application dit,

Construit à partir de zéro, Myst regorge de nouveaux graphismes, de nouveaux sons, d’interactions réinventées et même de la randomisation optionnelle des puzzles.

Myst est sorti pour la première fois sur Mac il y a 28 ans et a rapidement établi la norme pour les jeux de réflexion immersifs. Cette nouvelle version est localisée pour plusieurs langues.

Cette version Mac mise à jour nécessite macOS 11.5 ou supérieur fonctionnant sur l’un de ces modèles de Mac :

Tous les MacBook Pro sortis depuis 2018Tous les iMac sortis depuis 2019Tous les iMac Pro sortis depuis 2017Tous les MacBook Air sortis depuis 2018Tous les Mac Pro sortis depuis 2019Tous les Mac mini sortis depuis 2018

Myst est au prix de 29,99 $ US et est disponible via le Mac App Store d’Apple et Steam.