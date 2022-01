Myst fusionne avec la magie de Disney dans le spectacle ‘Be Our Gest’

Le producteur et réalisateur du concept Mystère Disney, Felipe Fernández del Paso, ainsi que le directeur musical Chacho Gaytan, accompagné par Laura Gonzalez, responsable des divertissements en direct, des événements spéciaux et de la musique pour le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes de The Walt Disney Company, a présenté le spectacle haut en couleurs.

« L’idée est venue depuis plus de deux ans ; nous sommes tous fans de Disney ; d’une princesse, de films ou de séries. Ayant notre format Myst, dans lequel il y a des chansons populaires qui ont été des tubes, nous pensons : « Pourquoi pourquoi pas travailler ce concept avec du matériel Disney? « , a déclaré Chacho.

Cecilia de la Cueva « est tombée amoureuse » de ses performances dans « Disney Myst ». (Clasos / Alfonso Manzano)

Pour monter le spectacle, qui dure une heure et 40 minutes, avec un total de 68 chansons, cinq mille pièces de costumes, dont 300 changements sont utilisés dans chaque fonction, les négociations n’ont pas été faciles, mais toutes en faveur de livrer un montrent qu’ils le souhaitent, peuvent être présentés dans toute l’Amérique latine.

Felipe a déclaré que l’idée de combiner son talent avec celui de la maison de Mickey Mouse est née il y a quatre ans : « Ce projet a été conçu pour naître au Mexique, mais pour la région ; le processus a été intéressant car c’est pourquoi tous les production elle s’est faite en deux langues (espagnol et anglais) pour voyager dans de nombreux pays ».