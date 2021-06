Adama Traoré a parlé de son ancien club de Barcelone et a évoqué la possibilité de revenir au Camp Nou à un moment donné dans le futur de Wolverhampton Wanderers, du côté de la Premier League. Le joueur de 25 ans a quitté le Barça en 2015 et a d’abord déménagé à Aston Villa. Il […] More