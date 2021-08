Mystère entourant une structure colossale découverte dans la Voie lactée

08/10/2021 à 12:59 CEST

Des scientifiques de l’université de Nanjing ont découvert une gigantesque et étrange structure gazeuse de forme allongée située dans la Voie lactée, ce qui soulève de multiples inconnues : s’agit-il d’un énorme filament, qui serait le plus étendu identifié à ce jour, ou fait-il partie d’une spirale galactique bras qui n’avait jamais été identifié?

Baptisé comme Quenouilles, la mystérieuse structure est située à une distance d’environ 71 750 années-lumière du centre galactique, dans les régions extérieures de la Voie lactée. Dans les premières observations, les scientifiques ont mesuré un objet long d’environ 3 590 années-lumière, mais dans de nouvelles analyses, ils ont eu une surprise : la structure colossale pourrait atteindre une longueur de plus de 16 000 années-lumière.

Si ses dimensions sont confirmées, ce serait le le plus gros filament découvert à ce jour, en plus des plus éloignés et éloignés. Il surpasserait la structure gazeuse connue sous le nom de ceinture de Gould, qui, selon des observations récentes, a une longueur de 9 000 années-lumière. Cependant, les spécialistes n’ont pas encore pu définir avec certitude les caractéristiques permettant de classer la quenouille.

Un bras en spirale inconnu ?

Selon un article publié dans Science Alert, les experts estiment que compte tenu de ses dimensions, il pourrait s’agir d’un bras spiral de la galaxie pas encore identifié. Mais cette hypothèse se heurte à quelques contradictions, puisque la structure ne suit pas complètement la déformation du disque galactique, comme la logique le voudrait.

Il vaut la peine de se rappeler que disque galactique de la Voie lactée a été déformée par une violente rencontre avec une autre galaxie au début de son histoire : si Cattail était un bras spiral de notre galaxie, sa structure devrait s’adapter complètement à la déformation susmentionnée.

Le galaxies à disque, y compris la Voie lactée, représentent environ 70 pour cent des galaxies connues dans l’univers. L’une de ses principales caractéristiques est son bras en spirale, bien que les astronomes n’aient pas encore été en mesure de déterminer pleinement comment leur formation se produit et comment ils se maintiennent au fil du temps.

Face à ces doutes, et compte tenu du fait que notre localisation dans la galaxie rend difficile l’identification de la taille, du contenu et de la structure tridimensionnelle de nombreux objets spatiaux, les scientifiques ont indiqué que Cattail pourrait devenir un bras spiral galactique non découvert. Malgré cette théorie, il est fort probable qu’il s’agisse d’un énorme filament gazeux.

Élargir notre compréhension de la Voie lactée

La recherche, qui a été acceptée dans The Astrophysical Journal Letters pour sa prochaine publication et est maintenant disponible sur arXiv, est basée sur des observations faites avec le radiotélescope sphérique d’ouverture de 500 mètres (FAST), situé à Guizhou, en Chine.

Grâce à cette technologie, les scientifiques peuvent identifier nuages ​​d’hydrogène atomique neutre (HI). On les trouve couramment dans les bras spiraux de galaxies telles que la Voie lactée : en étudiant chaque variation subtile et infime de la lumière de l’hydrogène, les astronomes peuvent découvrir de nouvelles caractéristiques des bras spiraux susmentionnés et des zones voisines.

Selon les auteurs de la nouvelle étude, et bien que tous les aspects liés à l’énorme structure gazeuse découverte ne puissent pas encore être spécifiés avec précision, les observations fournissent de nouvelles connaissances sur la structure galactique et élargir notre compréhension de la Voie lactée.

photo: loisirs artistiques et carte de la Voie Lactée. Crédit : NASA / JPL-Caltech / ESO / R. Faire mal.