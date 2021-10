Mystère sur la mort tragique du père de Meredith Kercher qui a été retrouvé « confus » près de son domicile | Royaume-Uni | Nouvelles

John Kercher est décédé le 1er février 2020 (Image: .)

John Kercher, 77 ans, a été retrouvé sur la route avec deux jambes fracturées, un bras cassé et une blessure à la tête. Il est décédé à l’hôpital près de trois semaines plus tard. La police n’a pas été en mesure d’établir pourquoi John était sur la route et un pathologiste a déclaré qu’il était possible qu’il ait été heurté par une voiture.

Scotland Yard a d’abord déclaré que John était décédé dans un délit de fuite présumé, mais a ensuite déclaré qu’il était décédé d’une chute.

Cependant, un coroner n’a pas été en mesure de déterminer si le décès était un accident et a livré une conclusion narrative, notant que John souffrait d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et avait développé une pneumonie à l’hôpital.

La fille de John, Meredith, a été assassinée en 2007 alors qu’elle étudiait à l’étranger dans la ville italienne de Pérouse.

Sa colocataire Amanda Knox a été condamnée à deux reprises et acquittée à deux reprises pour son meurtre et a passé quatre ans en prison avec son ancien petit ami, Raffaele Sollecito.

Un autre homme, Rudy Guede, a également été reconnu coupable du meurtre et a été libéré en décembre de l’année dernière après avoir purgé une peine de 16 ans.

Un porte-parole de la famille Kercher a déclaré au moment de la mort de John : « Nous l’aimions beaucoup et il va nous manquer énormément. »

Windmill Road à Croydon où il est rapporté que John Kercher a été blessé dans un délit de fuite (Image : Adam Gerrard/.)

Une enquête sur la mort de John a appris que le journaliste indépendant avait été retrouvé par des passants près de son domicile à Croydon, dans le sud de Londres, par une nuit « sombre, humide et venteuse » à la mi-janvier de l’année dernière.

Il était «conscient mais confus» et ne savait pas pourquoi il était au sol, a appris le tribunal.

Le fils de John, Lyle, a assisté à l’enquête au tribunal du coroner du sud de Londres par liaison vidéo.

Il a déclaré qu’il n’aurait pas été inhabituel que son père, qui vivait à Croydon avec son partenaire, soit sorti pour acheter « une bouteille de vin ou un paquet de cigarettes » au magasin local.

La surintendante-détective Zoe Hendrick a déclaré au tribunal qu’un manque de témoins et des images de vidéosurveillance claires rendaient difficile l’établissement de la manière dont John s’était retrouvé sur la route.

Elle a déclaré à l’enquête : « Des témoins l’avaient rencontré après qu’un chauffeur de bus s’est arrêté et s’est approché de lui dans la rue.

« Il y avait des pluies torrentielles, il faisait sombre et il y avait du vent sur les images portées par le corps.

«Les agents ont vérifié la vidéosurveillance, mais il ne semble y avoir rien là-bas indiquant ce qui s’est passé lors de l’incident.

« D’autres enquêtes de vidéosurveillance ont été menées par la police de manière approfondie le long du tronçon de route où il proposait son itinéraire et où il s’est retrouvé. Malheureusement, en raison des conditions météorologiques – sombre, pluie et lumière vive – il n’est pas possible d’identifier comment il s’est retrouvé dans la rue.

«Nous avons également mené de vastes enquêtes de porte à porte pour rechercher des témoins qui auraient pu être témoins de ce qui s’est passé, mais rien d’autre n’a été révélé pour l’identifier.

« Nous avons également lancé un appel aux médias pour établir si quelqu’un a été témoin de ce qui s’est passé mais aucun n’a été identifié. »

John a été transporté à l’hôpital et, les jours suivants, a subi une intervention chirurgicale pour ses blessures et a été intubé et ventilé.

Windmill Road, John Kercher vivait sur Queens Road à proximité et est décédé à l’hôpital à la suite de l’incident (Image: Adam Gerrard/.)

Une autopsie a révélé que John souffrait d’un traumatisme crânien, de fractures aux deux jambes, d’une fracture dans le haut du bras gauche, d’une côte fracturée et de plusieurs blessures au côté gauche de son visage, notamment à la pommette et à l’orbite de l’œil.

Le tribunal a appris que les blessures correspondaient à une «chute mécanique en rotation» et à un «atterrissage maladroit et déséquilibré».

Un pathologiste a découvert que John était décédé d’une pneumonie à la suite de multiples blessures traumatiques.

Mais le Dr Charlotte Randall a conclu: « Bien que les blessures aient pu se produire à la suite d’une chute mécanique, le fait d’être heurté ou coupé par un véhicule à moteur ne peut être exclu et la police doit être convaincue d’avoir exploré pleinement à partir d’un point d’enquête comme dans la mesure du raisonnablement possible.

Le coroner a déclaré que la MPOC de John se serait aggravée alors qu’il était immobile à cause de ses blessures à l’hôpital et aurait contribué à développer une infection pulmonaire.

Le coroner adjoint, le Dr Julian Morris, a déclaré: «Malgré un retrait complet de tous les médicaments sédatifs et de multiples enquêtes, John n’a pas vraiment retrouvé une récupération significative de ses niveaux de conscience.

«Il était clair que John ne survivrait malheureusement pas et à ce stade, d’autres décisions étaient prises au sein de la famille et le traitement serait retiré et des soins de fin de vie fournis. Malheureusement, John est décédé à 9h25 le 1er février.

« La MPOC aurait grandement affecté sa capacité à respirer et est probablement la cause directe de son décès survenu à la suite de son admission à l’hôpital le 13 janvier. »

Lyle Kercher a déclaré : « Avant l’opération, je lui rendais visite presque tous les jours, il était assez lucide et nous avons eu une assez bonne conversation.

« Quelque chose qui nous a toujours semblé un peu sans réponse, c’est ce qui s’est passé à ce moment-là d’un point de vue médical.

« Mais je suppose qu’il s’agit simplement d’un cas de son corps et de toutes les choses qu’il avait eues avec lui avant l’incident avaient effectivement du mal à rester ensemble pendant l’intubation et la ventilation. »

Le coroner a déclaré: «Votre père avait une MPOC pour laquelle il a pris des inhalateurs et l’une des difficultés avec cela est que si vous restez immobile pendant des périodes de temps, ce que vous ne faites pas est d’éliminer les sécrétions qui se produisent naturellement dans les poumons.

« Malheureusement, après une période d’immobilité, son corps n’a pas pu lutter contre l’aggravation de l’infection pulmonaire et le développement de l’infection. »

Délivrant une conclusion narrative, le Dr Morris a déclaré : « Le soir du 13 janvier 2020, John a quitté son domicile et a été retrouvé blessé conscient mais confus dans la rue.

«La police, malgré des enquêtes approfondies, n’a pas pu trouver comment il s’est retrouvé au sol. Ses blessures ont été soignées à l’hôpital mais ont nécessité une assistance respiratoire accrue.

« Il a dû être intubé et a subi une trachéotomie. Malgré l’arrêt de la sédation, il ne s’est pas réveillé. Il est entré dans la voie de la fin de vie et est malheureusement décédé à 9h25 le 1er février. »