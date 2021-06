Mysteries of Sun : la mission Chandrayaan 2 de l’ISRO fournit des informations clés sur le chauffage coronal solaire, le biais FIP

in

Chandrayaan 2 de l’ISRO : Des résultats exceptionnels sur la couronne solaire et l’héliophysique ont été reçus par l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) d’un instrument placé à bord de la mission Chandrayaan 2. L’ISRO a déclaré que même si les scientifiques comprenaient assez bien l’aspect concernant l’origine de l’énergie du Soleil, ainsi que de nombreuses autres de ses caractéristiques, il restait encore beaucoup à savoir sur le Soleil, y compris certains phénomènes mystérieux qui pourraient potentiellement changer ce que nous savons donc loin. Certaines de ces inconnues sont l’atmosphère extérieure du Soleil, appelée couronne, car c’est là que se produit l’émission du spectre électromagnétique dans les longueurs d’onde ultraviolettes et X, selon un rapport du PTI.

Les scientifiques sont conscients du fait que la couronne solaire a des températures qui dépassent un million de Kelvin en raison de la présence importante de gaz ionisé. De plus, la température photosphérique du Soleil, c’est-à-dire la température de la surface du Soleil, n’est qu’une fraction de celle-ci – 6 000 Kelvin. Ce qui a laissé perplexe les scientifiques, c’est que cela est contraire à l’attente naturelle de réduction de la température à mesure que la distance par rapport à la source d’énergie augmente. Ce phénomène est appelé problème de chauffage coronal.

L’ISRO a déclaré que sur la base des observations de régions actives au-dessus des zones sombres du Soleil ayant des champs magnétiques plus puissants, appelées taches solaires, les experts sont d’avis que les champs magnétiques ont un rôle important à jouer dans le chauffage coronal. De nombreuses théories différentes ont été conçues pour expliquer ce qui pourrait se produire réellement, et l’apparition d’un grand nombre de petites éruptions solaires (ou nanoflares) est à la base de l’une de ces théories.

Les scientifiques ont également observé que certains éléments de la couronne sont trois à quatre fois abondants dans les régions actives par rapport à la photosphère. Cela se produit dans les éléments qui s’ionisent plus facilement ou avec une énergie moindre, c’est-à-dire les éléments ayant un premier potentiel d’ionisation (FIP) inférieur à 10 eV. C’est la raison pour laquelle le phénomène est appelé biais FIP. Cependant, alors que le phénomène est connu, la raison de son apparition ou son origine restent un mystère.

Maintenant, une équipe du Laboratoire de recherche physique (PRL) du Département de l’espace à Ahmedabad a utilisé le Solar X-ray Monitor (XSR) à bord de Chandrayaan 2 et ses observations du Soleil en rayons X mous capturés pendant le minimum solaire le plus profond du siècle dernier. pour comprendre des détails nouveaux et passionnants de la couronne du Soleil.

L’ISRO a déclaré que dans la couronne solaire calme, des abondances absolues d’Al, de Si et de Mg élémentaires ont été dérivées pour la première fois, et l’équipe a trouvé et caractérisé environ 100 microéruptions de classe sous-A dans les régions calmes de la couronne solaire. Cela, a déclaré l’ISRO, fournirait de nouvelles informations sur le problème du chauffage coronal.

Les 98 microflares qui ont été observés ont une intensité si faible qu’ils ne peuvent pas entrer dans l’échelle standard pour les classer. Actuellement, il existe cinq classes d’éruptions solaires, chacune étant 10 fois plus intense que la précédente. Ces classes sont A, B, C, M et X. C’est pourquoi ces microfusées ont été classées comme microfusées de classe sous-A.

L’ISRO a déclaré qu’il s’agissait de la première observation ainsi que d’une étude statistique de micro-éruptions en si grand nombre dans la partie calme du Soleil. Cela, a déclaré l’agence, pourrait étayer la théorie selon laquelle des éruptions encore plus petites pourraient être présentes partout dans la couronne solaire, et que celles-ci pourraient être la raison du réchauffement coronal.

L’observation par XSM a également permis de fournir des mesures de l’abondance de divers éléments, permettant l’estimation de l’abondance des éléments de faible FIP Si, Al et Mg. Il a été constaté que ces abondances étaient inférieures dans la couronne calme par rapport aux régions actives de la couronne, mais étaient plus élevées que les abondances dans la photosphère. L’ISRO a indiqué que cela marquait également le premier rapport sur la mesure des abondances et la réduction du biais FIP dans les régions les plus calmes du Soleil.

