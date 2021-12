Mystérieuse explosion au tribunal de Rohini à Delhi, procédure suspendue

Selon les premiers rapports, un ordinateur portable dans le tribunal a explosé. La police a toutefois déclaré qu’elle enquêtait. (Photo d’archive)

Une mystérieuse explosion a été signalée jeudi matin au tribunal Rohini de Delhi, ont annoncé les pompiers. Selon les premiers rapports, un ordinateur portable dans le tribunal a explosé. La police a toutefois déclaré qu’elle enquêtait.

Les pompiers ont déclaré avoir reçu des informations sur l’explosion à 10h40, après quoi sept pompiers ont été dépêchés sur place. La procédure devant le tribunal a été suspendue, ont indiqué des responsables.

Plus de détails sont attendus.

