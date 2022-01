Mystery Visual Novel ‘Kansei: The Second Turn’ devient surnaturel sur Switch cette semaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les fans de romans visuels voudront garder un œil sur le Switch eShop cette semaine alors que Kansei: The Second Turn HD, de Ratalaika Games & sakevisual, devrait être lancé ce vendredi.

Une suite de Jisei: The First Case HD, et à la suite des événements de ce titre, Kansei voit le protagoniste au talent unique de la série mêlé à une autre affaire de meurtre. Les choses sont un peu différentes cette fois-ci, cependant, car il a uni ses forces avec un groupe d’enfants qui partagent des capacités similaires à lui. Voici le récapitulatif :

Un adolescent capable de revivre la mort de n’importe quel cadavre qu’il touche se retrouve mêlé à une autre affaire de meurtre lorsque le propriétaire d’une entreprise de premier plan décède dans des circonstances mystérieuses. Cette fois, cependant, il est obligé de faire équipe avec un groupe d’enfants avec des capacités aussi étranges que les siennes. Malheureusement, ces nouveaux coéquipiers pourraient être plus dangereux que le tueur qu’ils traquent. Tout le monde a quelque chose à cacher et le passé ne reste jamais caché longtemps. Interrogez les suspects, explorez la maison du riche défunt et découvrez les secrets des autres tout en essayant de garder le vôtre caché.

Le jeu sera disponible au prix de 7,99 £ / 7,99 $ lors de son lancement sur l’eShop ce vendredi, avec un doublage en anglais complet et une musique originale.

Comme toujours, assurez-vous de nous faire savoir si vous allez essayer celui-ci avec un commentaire ci-dessous.