Mytheresa rejoint le jeu de la revente avec Vestiaire Collective – WWD

LONDRES – Les investisseurs investissent de plus en plus leur argent dans les plateformes de revente et l’économie circulaire, et les marques et détaillants les plus établis commencent à y prêter attention.

Le détaillant munichois Mytheresa est le dernier à rejoindre la vague de revente grâce à un partenariat avec la plateforme de consignation de luxe Vestiaire Collective.

Les deux commenceront à déployer un nouveau service de revente le mardi 8 juin. La phase initiale est réservée aux meilleurs clients de Mytheresa qui seront invités à vendre leurs sacs à main de luxe en ligne en échange d’un crédit en magasin Mytheresa.

Pour élever l’expérience et la rendre sans friction, les deux sociétés ont mis en place une équipe dédiée pour fournir une assistance personnalisée aux clients.

Ils accélèrent également le processus de paiement, avec des devis instantanés. C’est une proposition plus attrayante pour les acheteurs de luxe que de télécharger des articles seuls sans garantie de vente. Le client reçoit alors son avoir en magasin, dès que son article a été expédié dans les locaux de Vestiaire et authentifié par son équipe — avant même qu’il n’ait été vendu.

Alors que le service de revente devient plus élevé et que la concurrence s’intensifie, le paiement rapide devient rapidement un élément crucial de l’équation. Plus tôt ce mois-ci, la nouvelle start-up londonienne Twig a lancé un nouveau service où les clients peuvent recevoir un devis et encaisser avant même d’expédier leur produit.

Le service Mytheresa commence petit, Vestiaire s’emparant des sacs d’occasion d’une liste de 20 créateurs de luxe des clients du détaillant en Europe. Le service est destiné aux clients du site, bien que les sacs n’aient pas besoin d’avoir été achetés auprès de Mytheresa.

L’objectif est de commencer à déployer le service auprès d’une clientèle plus large, vers davantage de marques et de nouvelles catégories, dont le prêt-à-porter, avant la fin de l’année.

C’est la première fois qu’un acteur majeur de la vente en gros en ligne rejoint le mouvement de la revente et expérimente ce type de business model.

Dans le passé, Selfridges a lancé des pop-ups en magasin avec Vestiaire Collective permettant aux clients de faire des achats d’occasion et de déposer des articles d’occasion dans l’espace physique, tandis que Farfetch propose un service de revente Second Life pour les sacs à main qui sont ensuite vendus sur sa propre place de marché. .

Michael Kliger, PDG de Mytheresa, a déclaré qu’il voyait un « énorme potentiel » dans l’intégration de la circularité dans le modèle commercial de l’entreprise et dans son extension à de nouveaux marchés et catégories au cours des prochains mois.

S’aventurer dans la revente avec un partenaire était essentiel pour Kliger, qui souhaitait garantir une expérience client de premier ordre.

« Vestiaire Collective dispose d’une excellente infrastructure et d’un grand savoir-faire dans le traitement des pièces de créateurs de luxe pré-aimées. Nous sommes toujours soucieux d’offrir la meilleure expérience et ce partenariat garantira un processus fluide et transparent pour nos clients », a déclaré Kliger, ajoutant que l’ambition est de continuer à offrir une assistance individuelle et des fonctionnalités de paiement rapide, même si le service se développe. au-delà des meilleurs clients.

Mytheresa rejoint également des labels tels que McQueen et Mulberry, qui ont lancé des services similaires avec Vestiaire Collective, qui a reçu un investissement de 216 $ de Kering et Tiger Global au début de 2021.

Cet investissement a déclenché une grande vague d’activités de fusions et acquisitions dans le secteur. Quelques mois plus tard, l’application de revente Vinted a également reçu une importante injection de liquidités, tandis que Depop a été vendue à Etsy pour 1,6 milliard de dollars.

« Nous allons continuer à amplifier la voix de la revente comme élément crucial pour parvenir à un système de mode plus durable », a déclaré Fanny Moizant, présidente et cofondatrice de Vestiaire Collective.

“Et nous continuerons à nous associer et à nous battre aux côtés des marques et des détaillants, en encourageant leurs clients à adopter la mode circulaire en revendant des pièces qu’ils ne portent plus.”