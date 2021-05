Mytheresa se prélasse dans une lueur post-lockdown et voit une augmentation des ventes aux États-Unis – WWD

LONDRES – Le verrouillage a été une aubaine pour Mytheresa, et maintenant que les restrictions sont levées, le court terme semble encore plus riche alors que les consommateurs fatigués par la pandémie se préparent à faire des folies.

Le détaillant basé à Munich a relevé mardi ses prévisions pour l’année complète en raison de la flambée des ventes et des bénéfices au troisième trimestre fiscal, et bien que Mytheresa sache que la croissance ralentira à mesure que les magasins physiques rouvriront, la société reste optimiste quant à ses perspectives à moyen terme.

Mytheresa a déclaré que pour les 12 mois se terminant le 30 juin, les ventes devraient augmenter de 33 à 35% et passer de 600 millions d’euros à 605 millions d’euros, les clients reprenant confiance et dépensant pour des vêtements d’occasion, des robes de mariée et des penderies de vacances.

Le résultat courant avant intérêts, impôts et amortissements se situera entre 55 millions d’euros et 59 millions d’euros.

Les actions ont clôturé en hausse de 2,8% à 29,41 $ à la Bourse de New York mardi.

Michael Kliger, directeur général de Mytheresa, a déclaré qu’il y avait «une demande refoulée importante et une bonne confiance des consommateurs stimulant» les ventes au quatrième trimestre, et que l’Europe continentale a rebondi.

«L’Europe a été la plus affectée psychologiquement par la crise du COVID-19 en raison du nombre élevé de morts en Italie et en Espagne, mais maintenant elle reprend enfin, avec des gens qui se préparent à un monde post-pandémique. Les vêtements d’occasion et de vacances se vendent, les navires de croisière américains sont réservés et il y a un arriéré de mariages. Il y a encore une fois un sentiment positif. »

Kliger a déclaré que l’Europe continentale était le dernier des principaux marchés de Mytheresa à se redresser. Le Royaume-Uni a été «super fort» malgré l’impact du virus et les complications du trading via le Brexit plus tôt cette année, tandis que les États-Unis ont un avantage naturel.

«L’Amérique a l’optimisme dans son ADN», a déclaré Kliger.

Il n’y a aucun doute à ce sujet: au troisième trimestre, Mytheresa a vu ses ventes rebondir de 76% aux États-Unis, un marché sur lequel il ne fait que commencer à pénétrer.

Le 1er juin, Heather Kaminetsky prendra ses fonctions de présidente pour l’Amérique du Nord, supervisant les activités en contact avec les clients dans la région, y compris les achats personnels, la communication et le marketing d’affiliation.

Mytheresa a déclaré qu’à l’avenir, elle avait une «stratégie d’expansion agressive» pour accroître la notoriété de sa marque et sa part de marché aux États-Unis et au Canada.

Kliger a qualifié le marché américain de «dynamique» et a déclaré que l’augmentation de plus de 76% des ventes aux États-Unis était due à «un changement radical» vers les achats en ligne pendant la pandémie.

Au troisième trimestre clos le 31 mars, Mytheresa a vu son chiffre d’affaires grimper de 47,5% à 164,8 millions d’euros et son bénéfice net ajusté à 4,5 millions d’euros, contre une perte de 100 000 euros au trimestre correspondant de l’année dernière.

La croissance des ventes s’est accélérée par rapport au deuxième trimestre fiscal, qui avait connu une augmentation de 32,9%.

Par rapport au troisième trimestre de 2019, bien avant que la pandémie de COVID-19 ne déferle sur le monde, les ventes ont augmenté de 66%.

L’EBITDA ajusté de la période de trois mois a rebondi à 11,1 millions d’euros, contre 3,1 millions d’euros à l’exercice précédent. La société a déclaré qu’elle disposait de 56 millions d’euros de liquidités à son bilan et de 90 millions d’euros de fonds inutilisés provenant d’une facilité de crédit renouvelable.

Mytheresa a déclaré avoir vu une vague de confiance – et de nouveaux clients – dans les trois mois précédant le 31 mars.

Au troisième trimestre, la société a battu un record qu’elle avait établi au cours des trois mois précédents, attirant plus de 100 000 nouveaux clients qui avaient des «dépenses moyennes plus élevées» que jamais.

Ce ne sont pas seulement les nouveaux arrivants qui dépensent.

Kliger a également souligné «une forte augmentation des dépenses de nos principaux clients, alors qu’ils commencent à reprendre les activités prépandémiques telles que les événements sociaux et les vacances».

Environ 3 pour cent de tous les clients de Mytheresa génèrent 30 pour cent de l’activité, et le détaillant travaille dur pour leur plaire.

Ces gros dépensiers ont chacun dépensé 10% de plus sur les achats au troisième trimestre, alors que de nombreux magasins physiques étaient toujours fermés.

La «super dynamique» des ventes se poursuivra dans le dernier trimestre de l’année, a déclaré Kliger, d’où la hausse des prévisions. S’il est confiant quant à la demande croissante de luxe en ligne, il est également conscient que le marché se refroidira au fil des mois.

Lors d’un appel téléphonique mardi, Kliger a déclaré aux analystes que, à mesure que les magasins rouvriraient et que les clients partageaient leur temps entre les mondes physique et virtuel du shopping, il s’attend à une croissance modérée. Il est cependant convaincu que Mytheresa peut générer une croissance des ventes de 22 à 25% à moyen terme, avec une rentabilité «forte».

Son argument concorde avec les recherches de Bernstein et McKinsey & Co. Les deux organisations ont souligné une accélération extraordinaire des ventes en ligne en raison de la pandémie, suivie d’une croissance plus modeste.

Dans un rapport «Euro Apparel Retail: L’avenir du commerce électronique par rapport aux magasins au cours de la prochaine décennie», a déclaré Bernstein même avant le COVID-19, le passage à la vente au détail de vêtements en ligne était bien engagé, progressant plus rapidement que la plupart des autres secteurs.

«La pénétration en ligne a été incroyablement élevée pendant les verrouillages, en partie due à un changement temporaire de retardataires pour adopter en ligne (ce qui, selon nous, va inverser), mais aussi un changement plus persistant des acheteurs en ligne existants pour augmenter leur mix de dépenses en ligne par rapport à hors ligne.» Bernstein a déclaré dans le rapport publié plus tôt ce mois-ci.

Après le COVID-19, Bernstein estime que la pénétration en ligne atteindra 27% dans toute l’Europe d’ici 2022, «après avoir réalisé essentiellement cinq ans de croissance en un an». Le Royaume-Uni et l’Allemagne seront les leaders «qui approcheront probablement 35% de pénétration en ligne d’ici là».

Bernstein pense que la pénétration en ligne, en particulier dans la vente au détail de vêtements, ne pourra pas franchir le «plafond de 50%» dans un avenir prévisible, malgré la flambée des ventes en ligne après le COVID-19.

Il a noté qu’avant le COVID-19, un seul secteur avait déjà franchi 50% de pénétration en ligne: les livres et les médias, qui se négocient en ligne depuis environ 20 ans et peuvent également être consommés en tant que produit numérique.

En novembre, McKinsey a déclaré dans un rapport que les achats en ligne resteraient très populaires parmi les consommateurs, quels que soient la manière et le moment de la réouverture des magasins physiques.

En 2021, McKinsey estime qu’en ligne représentera 37% des ventes au détail de mode et de luxe, tant au Royaume-Uni qu’en Chine. Aux États-Unis, en ligne représentera 34% des ventes et dans l’Union européenne, 22%.

Bien que Kliger soit peut-être un passionné de magasinage en ligne, lui et son équipe continuent de gérer les magasins pour hommes et femmes Mytheresa à Munich et de penser comme des détaillants physiques.

Il a déclaré aux analystes que Mytheresa ne pouvait pas attendre un retour aux événements physiques plus tard cette année, arguant que les clients recherchent «l’intimité, la proximité et les services» de la part des détaillants sous la forme de courses personnelles, de salons de la malle et d’événements dédiés.

Il a également souligné que «le pipeline d’événements de Mytheresa se remplissait» et a déclaré que les équipes prévoyaient un retour aux défilés de mode physiques en septembre dans les grandes villes.

Mytheresa est clairement fière de son partenariat avec le Centre Pompidou sur un spectacle intitulé «Women in Abstraction» qui se déroulera du 19 mai au 23 août, puis fera le tour du monde. Kliger a déclaré que le plan était d’accueillir les meilleurs clients lors d’événements en direct liés à l’exposition.

Comme indiqué, le spectacle promet une «nouvelle interprétation de l’histoire de l’abstraction», de ses origines aux années 1980, et rassemblera les contributions de plus de 100 artistes féminines, dont Anni Albers, Vanessa Bell, Louise Bourgeois, Sonia Delaunay-Terk , Barbara Hepworth, Yayoi Kusama, Georgia O’Keefe et Arpita Singh.

Après son passage au Pompidou, l’exposition sera présentée au Musée Guggenheim de Bilbao, en Espagne, tandis qu’une autre version ouvrira en avril 2022 au Centre Pompidou x West Bund Museum de Shanghai.