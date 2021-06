Mythes et faits associés à l’âge des femmes dans le traitement de FIV

La réserve ovarienne d’un individu peut être évaluée par une simple prise de sang (AMH) et par échographie pour vérifier le nombre de follicules antraux.

Par le Dr Ila Gupta,

L’âge des femmes a certainement un grand impact sur la fertilité. La fécondité culmine dans la vingtaine, après quoi elle commence à décliner. Comme nous savons tous que la réserve d’œufs est fixe depuis la naissance pour chaque individu, avec le temps, cette réserve commence à vieillir et à s’épuiser à mesure que nous vieillissons. Comme l’âge est irréversible, le pool d’œufs l’est aussi. Le nombre d’ovules dans les ovaires (réserve ovarienne) et la qualité des ovules (constitution génétique) se détériorent considérablement après 35 ans. La réserve ovarienne d’un individu peut être évaluée par un simple test sanguin (AMH) et par échographie pour vérifier le nombre de follicules antraux.

Mythe : La formation d’ovules/l’ovulation ne peut pas être un problème avec des menstruations régulières.

Chez les jeunes femmes, la formation des ovules se produit généralement à temps si les femmes ont leurs règles régulièrement, mais cela peut ne pas être le cas chez les femmes plus âgées. Chez les femmes plus âgées, la formation des œufs devient irrégulière ou, si elle se forme, la rupture du follicule

la libération des œufs peut ne pas se produire en quelques cycles. Il a été observé qu’en dépit d’avoir des cycles réguliers, ils peuvent ne pas ovuler à chaque cycle.

Mythe : le traitement par FIV peut surmonter l’infertilité liée à l’âge

C’est une idée fausse commune parmi le couple infertile. En fait, avec l’âge, le taux de réussite de la FIV diminue également. La plupart des femmes se rendent à la clinique de fertilité après 35 ans dans l’espoir d’avoir une bonne issue de la grossesse dès la première visite.

Il existe des procédures supplémentaires avec FIV / ICSI pour améliorer les chances non seulement d’avoir une grossesse, mais aussi d’avoir un bébé en bonne santé comme le transfert de blastocystes, la mise en commun des embryons pour augmenter le nombre d’embryons générés, PGT (biopsie d’embryons pour vérifier les embryons génétiquement sains ).

Mythe : Il n’y a aucun risque pour la mère et le bébé après 35 ans

Le risque de fausses couches et d’anomalies chromosomiques entraînant des anomalies congénitales, un retard mental, des anomalies cardiovasculaires et neurales augmente avec l’âge. Des complications telles que le diabète, l’hypertension induite par la grossesse, le retard de croissance intra-utérin, l’accouchement prématuré, les chances accrues d’accouchement par césarienne et la mortinatalité sont observées chez les femmes plus âgées par rapport aux plus jeunes.

Mythe : Les jeunes femmes n’ont pas de problème de faible réserve ovarienne.

Habituellement, les femmes plus jeunes ont une réserve ovarienne normale, mais dans certaines conditions telles que l’endométriose, les maladies auto-immunes, les problèmes de thyroïde, la tuberculose génitale, les MIP, toute chirurgie des ovaires ou des trompes de Fallope, après chimio/radiothérapie, la réserve ovarienne peut également diminuer à un jeune âge. Ces patientes doivent demander l’avis d’un spécialiste de l’infertilité sans retarder la planification de la grossesse.

Quelles mesures peuvent être prises pour améliorer les résultats de la FIV

En adoptant un mode de vie sain, la fertilité peut être protégée dans une certaine mesure du vieillissement naturel

traiter.

L’exercice régulier, une alimentation équilibrée, le maintien d’un poids corporel sain, l’évitement du tabagisme/alcool sont des

les clés du succès.

La préférence devrait être de compléter la famille avant 35 ans pour avoir un enfant en bonne santé.

Pour une raison quelconque, si vous devez retarder la grossesse, recherchez la possibilité de congeler les ovules pour une utilisation ultérieure afin d’avoir un bébé en bonne santé.

(L’auteur est consultant senior en FIV et directeur clinique des cliniques de fertilité Fertility, Delhi. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.