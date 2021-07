Mythes sur le lave-vaisselle qui peuvent vous faire détester plus d’un | Vie

De nombreuses fausses croyances liées aux tâches ménagères circulent sur internet qui peuvent nous causer plus d’un déplaisir. De peur que vous ne tombiez amoureux d’eux, prenez note de ces mythes populaires sur les lave-vaisselle qu’il est temps de bannir.

Internet nous fournit une énorme quantité d’informations sur toutes sortes de sujets qui nous permettent de faire n’importe quoi. En ce qui concerne les tâches ménagères, grâce au réseau, nous pouvons partager des connaissances, trouver des astuces de nettoyage et obtenir des résultats que nous ne pourrions obtenir sans l’aide des autres.

Cependant, nous devons traiter les informations qui nous parviennent via Internet avec prudence et les contraster avec une multitude de sources différentes. Le réseau héberge une infinité de mythes et de fausses croyances qui peuvent nous causer plus d’une aversion, il est donc important de s’assurer de l’exactitude des conseils avant de les mettre à l’épreuve.

Dans le meilleur des cas, ces fausses croyances sont inoffensives et ce qui arrive c’est qu’elles ne nous offrent pas les résultats escomptés, mais parfois elles peuvent gâcher notre maison ou nos électroménagers, il faut donc faire attention.

L’UCO a démantelé certains mythes sur le lave-vaisselle qu’il est temps de bannir. Prenez note de ces idées fausses pour ne pas tomber dans le piège :

Il est plus efficace de laver les avocats à la main qu’au lave-vaisselle.. Cette affirmation est fausse. Comme le lave-vaisselle lave à des températures beaucoup plus élevées (en moyenne entre 50 et 65 ºC), il offre une action assainissante. De plus, il est plus économe en consommation d’eau, puisqu’il n’utilise qu’entre 10 et 16 litres. Il faut rincer la vaisselle avant de la mettre. C’est l’un des mythes sur les appareils les plus populaires. Selon ElectraFix, les détergents sont conçus pour s’accrocher aux restes de nourriture, et s’ils sont rincés, le détergent fonctionne moins bien car il n’a nulle part où coller. Enlevez simplement les débris solides avec des serviettes en papier usagées ou une éponge humide. Le lave-vaisselle utilise plus d’eau que le lavage à la main. C’est une autre des fausses croyances les plus populaires. Une étude de Canal de Isabel II révèle que le lave-vaisselle économise 30,6 litres d’eau par jour par rapport au lavage à la main. Ici, nous vous disons combien d’eau est économisée par semaine avec un lave-vaisselle. Il faut remplir le lave-vaisselle au maximum pour économiser. Trop charger le lave-vaisselle rend le nettoyage difficile, il est donc préférable de respecter l’espace de la machine et de ne pas trop la remplir.

Votre lave-vaisselle est bien plus utile et fait plus que vous ne le pensez. On vous raconte des choses surprenantes que vous n’imaginiez pas qu’il était capable de laver.

Vous pouvez mettre tous les ustensiles au lave-vaisselle. Il y a des choses que vous ne devriez jamais mettre au lave-vaisselle, donc avant d’ajouter un article, assurez-vous qu’il convient à la machine. Ne mettez pas d’ustensiles en bois, de verrerie délicate, de casseroles et poêles antiadhésives, de bocaux avec des étiquettes en papier et d’autres objets qui pourraient être endommagés. Plus il y a de détergent, plus la vaisselle est propre. Comme pour la machine à laver, dans le lave-vaisselle, vous devez ajouter la quantité de détergent indiquée par le fabricant. Si vous en faites trop, la machine ne fera pas bien son travail, elle peut laisser des taches et éventuellement endommager l’appareil. Vous pouvez utiliser du vinaigre à la place du produit de rinçage. Le vinaigre blanc est un ingrédient très polyvalent pour le nettoyage, mais avec le lave-vaisselle, il faut être prudent. Il est vrai qu’il a la capacité de polir la vaisselle et la verrerie, mais son utilisation fréquente peut endommager le lave-vaisselle et même la vaisselle elle-même. Mieux vaut utiliser un produit de rinçage conventionnel.