Mythical Games lève un million de dollars pour stimuler le jeu basé sur NFT

DéFi

Mythical Games lève 75 millions de dollars de financement pour stimuler le jeu basé sur NFT

Le marché des jetons non fongibles (NFT) ne fait plus autant rage qu’au début de l’année, car la demande des investisseurs de détail a fortement chuté au deuxième trimestre 2021. Malgré le ralentissement, les investissements dans le NFT sont toujours bien vivants, comme le pensent les sociétés de capital-risque. le marché NFT retrouvera ses jours de gloire dans un proche avenir.

Mythical Games, le créateur du populaire jeu de blockchain NFT, Blankos Block party, a levé 75 millions de dollars en financement de série B dirigé par le fonds de capital-développement WestCap Group. Le financement vise à étendre les expériences de jeu blockchain de l’entreprise et à stimuler le développement du jeu Blankos Block Party.

Le cycle de financement de série B a vu exister et de nouveaux investisseurs ont participé au cycle. Les nouveaux investisseurs de la société comprennent 01 Advisors et l’influenceur et investisseur en série VaynerFund de Gary Vaynerchuk. Le financement de la série B porte le total des fonds levés par Mythical Games à 120 millions de dollars à ce jour.

La principale attraction de Mythical Games est la Blankos Block Party, un jeu de collection NFT basé sur la blockchain qui permet aux joueurs de créer leurs jeux et de posséder leurs mondes virtuels. Le jeu est construit autour du contenu généré par les utilisateurs et se concentre sur l’intégration des dernières tendances des médias sociaux. Blankos comprend également le Mythical Marketplace, où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des figurines d’avatar et des actifs de jeu collectés dans le jeu ou créés par les meilleurs artistes et développeurs de jeux en partenariat avec la société.

Néanmoins, la plate-forme comprend également le moteur économique mythique, qui connecte la plate-forme de jeu à d’autres moteurs de jeu et aide les nouveaux créateurs de jeux à créer des objets de collection NFT conformes à la réglementation. Le PDG de Mythical Games, John Linden, a déclaré à TechCrunch,

« Avec tout nouveau marché comme [NFTs], il passe par tous ces différents cycles. « Nous pensons que cela va réellement changer le jeu sur le long terme. Plus nous parlons aux studios de jeux, nous trouvons de plus en plus de cas d’utilisation potentiels.

