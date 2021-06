N est pour les terreurs nocturnes ⋆ 10z viral

Ils sont de retour!!

David, Kristen et Ben reviennent dans EVIL Saison 2 Episode 1, et ils ont Leland en deux.

David est aux prises avec ses visions, Kristen est une meurtrière qui pourrait être possédée et Ben souffre de terreurs nocturnes liées à leur travail. Ah, et Leland ? Toujours ennuyeux !

Commençons par Kristen et sa famille parce que oh, mon Dieu. Après son voyage fou sur la finale de la saison 1 d’Evil, elle a délibérément décidé de tuer LeRoux.

Elle semble n’avoir aucun remords à ce sujet, et pourquoi le ferait-elle ? L’homme a menacé sa famille. C’est un meurtrier. C’est un monstre, peut-être possédé par le diable.

Pourtant, la facilité avec laquelle elle a accompli l’acte et la facilité avec laquelle elle a réussi à le faire sans arrière-pensée sont pour le moins troublantes.

C’était choquant qu’elle dise toute la vérité à Kurt pendant une séance. La façon dont il le prenait avec un grain de sel, c’était presque comme s’il pensait qu’elle faisait une pause psychotique. Pourtant, il était énervé de voir à quel point elle en parlait de façon neutre.

Kristen est également très frustrante (tout comme Ben) parce qu’elle croit peu à ce qu’elle vit. Si vous regardez l’image complète, elle devrait avoir peur de rien.

Bien sûr, Ben a trouvé une raison scientifique possible pour laquelle la croix a brûlé sa chair (Une éruption cutanée, Kristen, vraiment ?), mais quand il lui a fourni la preuve, elle a semblé sceptique. Peut-être, juste peut-être, elle commence à se rendre compte qu’il y a quelque chose dans le surnaturel et dans l’influence de Dieu et du diable.

Elle a également eu un bébé grâce à la clinique de fertilité RSM. On suppose que cet enfant était Lexie avec ses dents de vampire qui poussaient et la façon dont elle tenait sa mère au cabinet du dentiste, se mordant le doigt du dentiste.

C’était un autre événement extrême qui n’a même pas semblé secouer Kristen. Elle devait la jouer cool pour Lexie, mais c’était plus que ça. Elle n’en a même plus parlé.

Ben sait que quelque chose ne va pas avec elle. Non seulement il a vu le sang sur sa jambe après le meurtre, mais il est une bonne lecture sur les gens, et Kristen agit.

Malheureusement, le moment de ses terreurs nocturnes signifie qu’il est lui-même un peu déconcentré. Et si je ne me trompe pas, il reçoit la visite de la version féminine de la visiteuse au coucher de Kristen.

Ils ont vraiment besoin d’échanger des notes, mais s’ils le font, ils pourraient trouver leur meilleure arme – leur scepticisme – s’effondrer entre eux. Parfois, vous avez besoin de croire quelque chose plus que vous ne le croyez réellement.

Dans ce cas, on a toujours l’impression que Kristen et Ben sont sur le point d’accepter ce qu’ils enquêtent. Ils sont tellement désireux de prouver ce que leur expérience est fou, que ce soit par la science ou le bon sens, mais il semble qu’ils devront reconnaître qu’il n’y a peut-être pas d’explication à tout cela.

Et puis il y a le pauvre David, qui lutte toujours pour retrouver ses visions. Se blesser pour trouver la porte me fait réfléchir. Pourquoi la douleur serait-elle la porte de Dieu ?

Lorsque l’équipe a apporté les affaires de fertilité à l’évêque Marx, il les a mis en place avec un homme bon, un paroissien qui donne beaucoup d’argent à l’église. Bien sûr, c’était Leland.

Si Kristen et Ben représentent des sceptiques surnaturels, alors Leland ne semble pas croire au pouvoir de l’exorcisme.

De sa discussion avec Kristen, il le fait pour pouvoir attirer David dans sa toile. David est une partie importante de son plan de match, et il va essayer de faire en sorte que les deux prochains mois, alors que David se dirige vers la prise de ses vœux, soient misérables pour le prêtre en formation.

Leland semble assez content de la façon dont les choses se sont déroulées avec Kristen. Sait-il qu’elle a tué LeRoux ? Il l’a atteinte par ses enfants et sa mère. David devrait être plus difficile à atteindre, mais sa conviction pourrait en faire le contraire.

D’autant plus qu’il se bat pour des visions et qu’il ne lui reste que deux mois pour se laisser tenter. Il sera intéressant de voir quels obstacles sont jetés sur son chemin pour essayer de le faire dévier de sa trajectoire.

Leland reste un canard super étrange. Il y a tellement de coïncidences qui l’entourent, mais il est impossible de ne pas le voir comme le crétin géant qu’il était.

Leland : Et bien, bien sûr, j’ai menti ! Je suis possédé ! Pensais-tu vraiment que la progéniture du diable serait honnête avec toi-hu-hu-hu [he chuckles]?

David : Eh bien, nous pensons que la progéniture du diable offrirait au moins des preuves qu’il était, en fait, la progéniture du diable.

Leur mentir à propos de son passé ne le rend pas gracieux à leurs services d’exorcisme, mais s’il disait la vérité sur la façon dont il est tombé dans la file du diable, ils trouveraient cette version jeune de lui si sans valeur qu’il serait difficile de prendre lui sérieusement.

Pourtant, ce n’est pas exactement le pouvoir de la pensée positive qui fait se produire tant de choses qui sont utiles à sa cause. Il n’a peut-être pas assassiné son chauffeur de bus lorsqu’il était enfant, mais son influence aurait pu plonger son ex dans le coma.

Et oui, il avait un kit de tatouage caché dans un crucifix, mais comment diable a-t-il tatoué l’arrière de sa propre oreille ? Même s’il le faisait, d’autres choses sonnent toujours l’alarme.

L’un d’eux est la façon dont il semble pouvoir voir Ben pendant que Ben le surveille. Encore une fois, il se pourrait simplement que Leland pense que tout le monde le regarde à travers la caméra à tout moment et agit en conséquence. Mais suivre la tête mobile de Ben était un casse-tête à part entière.

Dans l’ensemble, Leland a mérité son exorcisme. C’est incroyable ce que l’argent fera.

“N est pour les terreurs nocturnes” est une assez bonne réintroduction à l’histoire, mais si vous avez sauté dans le froid comme je l’ai fait, alors vous avez peut-être été un peu perdu au début.

J’avais oublié que Kristen avait assassiné LeRoux. Une fois que j’ai vu les preuves, elles sont revenues, mais j’aurais aimé avoir pris le temps de revoir Evil Season 1, en particulier la finale.

Qu’avez-vous pensé de la première ? Allez-vous continuer à vous connecter pour le reste de l’histoire?

Carissa Pavlica est rédacteur en chef et rédacteur et critique pour TV Fanatic. Elle est membre de la Critic’s Choice Association, aime encadrer des écrivains, converser avec des chats et discuter avec passion des nuances de la télévision et du cinéma avec quiconque veut bien l’écouter. Suivez-la sur Twitter et envoyez-lui un e-mail ici à TV Fanatic.