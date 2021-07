n.exchange s’associe à SwapSpace pour étendre sa portée à plus de commerçants ⋆ Crypto new media

Londres, Angleterre, juillet 2021 – n.exchange, un échange de crypto-monnaie rapide, fiable et entièrement transparent construit par des passionnés de crypto pour les passionnés de crypto, s’associe à SwapSpace, un agrégateur d’échange de crypto-monnaie de premier plan qui combine les taux des principaux échanges non dépositaires en un seul endroit pour permettre rapide et sûr échanges. Le partenariat renforce l’exposition de la plate-forme n.exchange à un tout nouveau groupe d’investisseurs et de commerçants potentiels.

Même si la course haussière ralentit, les institutions restent dans le jeu des actifs numériques de plusieurs billions de dollars, et l’infrastructure est en cours de construction pour sa pénétration continue des marchés financiers traditionnels. Bitcoin et Ether sont désormais des actifs des ménages, et un nombre toujours croissant d’échanges se multiplient pour répondre à la nouvelle demande de crypto. n.exchange vise à capitaliser sur cette croissance, en desservant à la fois les vrais mordus de la cryptographie et les nouveaux venus grâce à son échange entièrement transparent.

Désormais, grâce à son partenariat avec SwapSpace, n.exchange étend sa portée et se positionne comme une plate-forme de trading crypto de confiance conçue pour répondre à la demande croissante d’actifs numériques. En tant qu’agrégateur d’échanges instantanés de crypto-monnaies, SwapSpace combine les taux des principaux échanges non dépositaires en un seul pour permettre des échanges rapides et sûrs, avec des taux fixes et flottants, dans le but de permettre aux clients de choisir le taux le plus approprié. Il ne nécessite pas d’inscription, de collecte de données personnelles des clients ou d’ajout de commissions supplémentaires aux tarifs fournis par ses partenaires. Pour compiler la liste la plus complète des offres de cryptographie, la société est constamment à la recherche de nouveaux partenaires fiables à intégrer à son réseau.

En mettant l’accent sur l’établissement d’une relation de confiance et de transparence avec sa base d’utilisateurs, n.exchange a développé une plate-forme d’échange multi-composants conçue pour répondre à une grande variété de besoins de la communauté crypto. Cette plate-forme se compose de cinq composants clés : n.exchange Instant, l’échange décentralisé multichaîne HybriDEX, le pool minier MultiPick, la solution EasyMerchant et ZeroBalance. En fusionnant ces échanges sur une seule API, qui comprend des listes de commandes et des réserves de pièces, tous interconnectés sur plusieurs secteurs verticaux et pools de liquidités, n.exchange améliore l’expérience utilisateur et élimine les frais de redondance et les temps de transition tout en permettant des transferts instantanés et gratuits dans l’ensemble de l’écosystème.

« Nous sommes très heureux de nous associer à un agrégateur établi tel que SwapSpace », déclare Gustavo De La Torre, directeur du développement commercial chez n.exchange. “Cela étend vraiment notre exposition à un tout nouvel ensemble de clients potentiels et de données démographiques en crypto.”

« D’une toute nouvelle cascade d’offres à la simple augmentation de la notoriété de la marque, l’intégration de n.exchange est une excellente opportunité qui ouvre de nouveaux horizons pour nos échanges et nos utilisateurs », déclare Anna Novak, CPO de SwapSpace. « Grâce à ce partenariat, nos utilisateurs auront accès à un autre échange fiable et à des devises supplémentaires. »

À propos de n.exchange

n.exchange est un échange de crypto-monnaie rapide, fiable et entièrement transparent construit par des passionnés de crypto, pour des passionnés de crypto, en se concentrant sur l’ouverture et la transparence. n.exchange repose sur plusieurs valeurs fondamentales qui guident son équipe dans ses opérations quotidiennes. Parmi eux, une transparence totale, un désir d’aider à rendre la crypto-monnaie aussi accessible que possible et une passion pour les solutions open source. L’échange offre une simple rampe d’accès et de sortie à ses utilisateurs pour entrer en toute transparence dans le monde de la cryptographie avec une facilité d’esprit. La société est actuellement en train de rechercher des documents de réglementation financière auprès de la SEC. Pour plus d’informations https://n.exchange/fr

À propos de SwapSpace

SwapSpace est un agrégateur d’échange de crypto-monnaie. Il combine les taux des principaux échanges non dépositaires en un seul pour permettre des échanges rapides et sûrs de plus de 350 cryptos avec des taux fixes et flottants pour vous permettre de choisir le taux le plus rentable. Il ne nécessite pas d’inscription et ne collecte pas vos données personnelles. Il ne fixe pas de limites supérieures sur le montant des fonds à échanger. SwapSpace n’ajoute aucune commission supplémentaire aux tarifs proposés par ses partenaires, ce qui rentabilise les échanges. Il propose également une API, un programme d’affiliation pour tous ceux qui souhaitent générer des bénéfices supplémentaires en intégrant SwapSpace sur leur site Web ou en partageant un lien de parrainage, et un programme d’influence YouTube, qui permet aux blogueurs vidéo de monétiser leur contenu et d’atteindre un public plus large. . Pour plus d’informations, visitez https://swapspace.co/