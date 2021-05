N Rangasamy a prêté serment en tant que ministre en chef de Pondichéry pour une quatrième fois record; Le PM Modi le félicite

N Rangasamy avait été à la tenue de l’UT trois fois auparavant – en tant que CM du Congrès entre 2001 à 2006 et 2006 à 2008 et en tant que chef de l’AINRC de 2011 à 2016.

Le chef de l’AINRC, N Rangasamy, a prêté serment en tant que ministre en chef de Pondichéry pour la quatrième fois record aujourd’hui. Le lieutenant-gouverneur Tamilisai Soundararajan a prêté serment d’office et de secret à Rangasamy. On peut se rappeler que l’AINRC a des scrutins de concours en alliance avec le BJP et ils ont obtenu 16 sièges sur 30 qui sont allés aux urnes. L’assemblée de Pondichéry a un arrangement unique où 30 membres sont élus par le peuple et trois sont nommés par le Centre. La note de majorité est de 17. Avec trois membres nommés, le total de la NDA sera de 19, deux de plus que la note de la majorité. Le Premier ministre Narendra Modi l’a félicité d’avoir prêté serment en tant que ministre en chef de Pondichéry et a adressé ses meilleurs vœux au chef de l’AINRC.

N Rangasamy avait été à la tenue de l’UT trois fois auparavant – en tant que CM du Congrès entre 2001 à 2006 et 2006 à 2008 quand il a été remplacé par le parti. Il a ensuite formé son parti AINRC et a contesté seul avec succès les sondages de 2011 et est devenu CM pour la troisième fois.

Cependant, le chef de soixante et onze ans dirige pour la première fois un cabinet de coalition. N Rangasamy est connu pour être un leader simple, à la voix douce et accessible. Il est célèbre pour avoir conduit un deux-roues sans sécurité.

Rangasamy est diplômé en commerce et également en études juridiques. Il n’a pas pratiqué alors qu’il se lancait dans la politique active. Rangasamy avait commencé son voyage politique sans succès lorsqu’il avait perdu son premier scrutin à l’Assemblée de Thattanchavady en 1990. Il a été vaincu par son rival V Pethaperumal du Janata Dal. Il a émergé comme un tueur de géant l’année suivante quand il a vaincu Pethaperumal du même segment et a été récompensé par le portefeuille de l’agriculture au sein du gouvernement du Congrès. Il a ensuite remporté toutes les élections successives qu’il a disputées. En 1996, il a gagné sur un billet du Congrès. En 2001, lorsque le Congrès a gagné à nouveau, il est devenu le CM et a continué à diriger Pondichéry après avoir mené le parti à une victoire successive cinq ans plus tard en 2006 également. Cependant, les choses ont pris une tournure différente avec Narayanasamy intensifiant sa critique de Rangasamy sur plusieurs points et l’AICC l’a remplacé en tant que CM par V Vaithilingam en août 2008.

Alors que l’AINRC a remporté les élections de 2011, elle a perdu pour obtenir une majorité en 2016 et Rangasamy est devenu le chef de l’opposition. Cette année, il a contesté dans deux circonscriptions – Yanam et Thattanchavady. Alors qu’il a perdu contre Yanam mais a réussi à gagner de Thattanchavady. Thattanchavady a toujours été son arrondissement de poche et ne l’a pas non plus déçu lors du scrutin du 6 avril.

