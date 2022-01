N64 Classic arrive sur Xbox selon une fuite | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle d’images de réussite et d’une vignette GoldenEye 007 apparaissant en ligne, ajoutant à la spéculation que le jeu Nintendo 64 de 1997 pourrait être dirigé vers Xbox à l’avenir. 2022 marque le 60e anniversaire de la série James Bond et une réédition de GoldenEye 007 pourrait faire partie des annonces surprises, semble-t-il, bien que rien ne soit confirmé à ce stade.

DeVante parle également de nouveaux détails qui sont apparus concernant le nouveau jeu du créateur de BioShock, Ken Levine, qu’il crée pour Take-Two, et le projet semble rencontrer des problèmes. Six autres jeux seront ajoutés à PlayStation Now pour janvier ainsi que la trilogie de redémarrage de Tomb Raider offerte gratuitement sur Epic Games Store.