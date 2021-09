N64 Gems Custom Robo et sa suite arrivent sur Nintendo Switch Online au Japon

in

Image : Nintendo

L’annonce lors du récent Nintendo Direct que les jeux N64 arrivent dans le nouveau niveau “Expansion Pack” de Nintendo Switch Online – avec des jeux comme Banjo-Kazooie et F-Zero X bientôt jouable sur Switch – a enthousiasmé les joueurs rétro 64 bits. Les joueurs japonais ont cependant quelques raisons supplémentaires d’attendre avec impatience l’arrivée de cette nouvelle bibliothèque à partir d’octobre.

Les jeux exclusifs régionaux ne sont pas nouveaux sur le service Nintendo Switch Online, bien sûr, et les abonnés japonais recevront Custom Robo et Custom Robo V2 en plus de la programmation annoncée en Occident.

La série Custom Robo premier jeu vers l’ouest avec l’entrée GameCube dans la série d’action-RPG développée par Noise, et plus tard sur la DS, mais les deux précédents jeux N64 n’ont jamais été sortis en dehors du Japon – d’où leur exclusivité. Les joueurs japonais sacrifieront Dr. Mario 64 afin de gagner quelques robots personnalisés.

Ils sont là, juste au bout là

Nous avons présenté le premier jeu de notre fonctionnalité 10 jeux Nintendo que nous aimerions voir enfin venir à l’ouest, et bien que la paire reste exclusive aux abonnés japonais Nintendo Switch Online, toute personne possédant un compte Nintendo japonais et un abonnement NSO dans une autre région est en mesure d’accéder et de télécharger l’application, ce qui signifie que ces jeux seront accessibles dans le monde entier.

Ils ne seront pas localisés, bien sûr, et ils ne viendront pas dans le premier lot de titres de lancement, mais nous avons hâte de personnaliser nos petits robots pour la bataille de Holosseum lorsque les jeux seront lancés à une date future indéterminée.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous êtes impatient de revisiter les joyaux japonais, ou peut-être de les jouer pour la première fois.