N64 sur Switch a quelques problèmes | GameSpot News – Mises à jour de GS News

C’est un autre épisode avec Persia couvrant ce que vous devez savoir sur les jeux vidéo aujourd’hui. Nintendo Switch Online a publié un tas de titres N64 auxquels vous pouvez jouer en déplacement, tels que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, et il y a eu quelques problèmes avec les jeux. Le plus gros problème est le mappage des boutons, les six boutons du N64 devant être placés sur le contrôleur Nintendo Switch, qui n’en a que quatre. Cela crée des schémas de contrôle gênants et, pour certains, injouables pour des titres tels que Sin and Punishment. Certains jeux manquent également de fonctionnalités qui étaient auparavant disponibles avec le pack de contrôleurs N64, qui était un périphérique inséré dans l’ancien contrôleur qui servait de carte mémoire. Cela signifie que les jeux voient des fonctionnalités manquantes, telles que la possibilité de courir contre votre propre pilote fantôme dans Mario Kart 64.

A Quiet Place est en train de devenir un jeu d’horreur solo basé sur une histoire. Le film de Paramount sur une famille piégée dans un avenir où des extraterrestres traquent quiconque émet un son est maintenant adapté en jeu par Saber Interactive, iLLOGIKA et EP1T0ME. L’équipe de développement a également recruté des employés qui ont travaillé sur Rainbow Six et Far Cry. L’histoire ne se concentrera pas sur la famille vue dans le film, mais racontera plutôt sa propre histoire. S’il y a une chose que nous avons apprise du film, c’est que vous devriez absolument aller chasser les cascades… si vous voulez avoir des conversations avec d’autres personnages, de toute façon.

Phasmophobia publie une énorme mise à jour « Cauchemar » pour Halloween, et elle comprend la nouvelle carte du camping Maple Lodge. Il existe également quatre nouveaux types de fantômes : Onryo, The Twins, Obake et Raiju, que les joueurs rencontreront plus fréquemment lors de l’événement d’Halloween. La mise à jour ajoute également la météo, la difficulté de niveau cauchemar, des modifications de mini-carte et des ajustements d’équilibre.

Enfin, si vous avez abandonné Far Cry 6, le jeu pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet. Les joueurs ont signalé avoir reçu des e-mails de l'antagoniste Anton Castillo leur disant qu'ils pouvaient faire mieux.