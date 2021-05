N’a pas exporté de jabs Covishield au détriment des gens en Inde: Adar Poonawalla, PDG de SII

Poonawalla espérait commencer à livrer à COVAX et à d’autres pays d’ici la fin de cette année. La coopération entre les pays a constitué la base de l’accès de SII à la technologie et à l’aide aux soins de santé, a-t-il souligné.

Le PDG du Serum Institute of India, Adar Poonawalla, a déclaré que son entreprise augmentait constamment la fabrication de vaccins Covid-19 et donnait la priorité à l’Inde. Répondant aux critiques du gouvernement et à la décision de l’entreprise d’exporter des vaccins, Poonawalla a déclaré qu’elle n’avait jamais exporté de vaccins au détriment de la population indienne et continuerait à soutenir la campagne de vaccination dans le pays.

SII a livré plus de 200 millions de doses même si elle a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence deux mois après les sociétés pharmaceutiques américaines, et la société s’est classée parmi les trois premières au monde en termes de doses produites et livrées, a déclaré Poonawalla.

Il a déclaré qu’étant l’un des deux pays les plus peuplés du monde, une telle campagne de vaccination ne pouvait pas être achevée en deux à trois mois en Inde. «Il faudrait deux à trois ans pour que la population mondiale entière soit complètement vaccinée», a déclaré Poonawalla.

En janvier 2021, SII disposait d’un stock important de doses et la campagne de vaccination a commencé lorsque le nombre de cas quotidiens enregistrés était parmi les plus bas, a-t-il déclaré. À ce stade, les experts de la santé pensaient que l’Inde inversait le cours de la pandémie. À peu près à la même époque, de nombreux pays dans le monde étaient confrontés à une crise aiguë et avaient désespérément besoin d’aide, de sorte que le gouvernement a étendu son soutien chaque fois que possible pendant cette période, a-t-il déclaré.

«La pandémie n’était pas limitée par la géographie ou les frontières politiques et personne ne pouvait être en sécurité tant que tout le monde dans le monde ne serait pas en mesure de vaincre le virus», a déclaré le PDG de SII. Comme ils faisaient partie de l’alliance mondiale, ils avaient des engagements envers COVAX et ont donc dû distribuer des vaccins dans le monde entier.

Poonawalla espérait commencer à livrer à COVAX et à d’autres pays d’ici la fin de cette année. La coopération entre les pays a constitué la base pour que SII ait accès à la technologie et à l’aide pour les soins de santé, a-t-il souligné.

