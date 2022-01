« Naach Basanti » de Shoaibe Dhebar sortira en janvier 2022

Les célébrités doivent faire preuve d’intégrité et de positivité dans leur vie professionnelle et personnelle afin que les gens puissent admirer et être influencés positivement.

L’industrie du divertissement a prouvé certains des talents remarquables de la ville de Bollywood. Si nous parlons de l’industrie indienne des médias et du divertissement, elle s’élevait à 1,3 billion de dollars. Il existe de nombreuses étoiles émergentes dans cette industrie qui ont été rendues célèbres par les médias.



Nous devons comprendre les bases de l’industrie des médias, elle se compose des médias, de la télévision, de la radio et de la presse écrite. La croissance de cette industrie est cohérente et son objectif est de croître au taux de 19,1% vers l’année 2025. L’un des nouveaux segments s’appelle l’industrie du jeu électronique, podcast et connaît une croissance annuelle élevée pouvant atteindre 16,5%. En Inde, l’industrie du divertissement est extrêmement populaire et comme on dit, seuls Bollywood et le cricket se vendent en Inde. C’est l’industrie du soleil de l’essor économique indien et on s’attend à ce qu’elle double ses revenus dans les années à venir. De plus, l’Inde possède le deuxième plus grand marché de télévision au monde.

Il convient de noter que de nombreuses stars du divertissement ont été impliquées dans le travail social, aidant ainsi la société défavorisée et édifiante. De plus, les stars du divertissement sont les meilleures pour promouvoir vos produits, en définissant les tendances et les opinions. La culture populaire est quelque chose qui vous attire sans même avoir aucune intention. La construction à ossature est un mot célèbre depuis des siècles et a donné une élévation à de nombreuses étoiles depuis le début. Les gens veulent connaître les goûts, les moments de plaisir, les passe-temps de la célébrité et ainsi un nombre considérable de fans est créé. Les célébrités et dans l’ensemble l’influence positive sur la société. Ils servent également de modèles, les célébrités influencent l’image corporelle et déterminent la santé mentale. L’industrie du divertissement a une forte influence sur les enfants de la génération d’aujourd’hui et de nombreux enfants les considèrent comme des modèles. Les célébrités doivent donc participer à des événements sociaux et respectueux de l’environnement. Les célébrités doivent faire preuve d’intégrité et de positivité dans leur vie professionnelle et personnelle afin que les gens puissent admirer et être influencés positivement. De nombreuses valeurs sont attachées aux personnes qui travaillent dans cette industrie à fort impact et elles ne devraient jamais la saper car cela a un impact considérable sur la société.

Shoaibe Dhebar

De nombreuses célébrités sont touchées par la recrudescence des médias sociaux. Cela rend leurs fans plus sympathiques et ils aiment le style de vie des fans et deviennent de plus en plus terre à terre. De nombreuses stars lancent leurs nouvelles sorties comme Shoaibe Dhebar présente « Naach Basanti » en 2022. Il est le moteur des talents en herbe de l’industrie du divertissement et est originaire de Raipur, Chhattisgarh. Il a mené des travaux profonds dans l’aspect social et a ainsi aidé la société dans son ensemble. Cet aspect de chaque célébrité est aimé par les fans car ils fournissent les vraies informations et quelque chose sur lequel le public et les fans devraient avoir confiance. De nombreuses autres sorties sont sur la carte après cette sortie à succès et nous aurons bientôt une émission de divertissement complète devant nous.

