N’abandonnez pas : le parcours d’un entrepreneur vers le succès dans la construction de bâtiments écologiques abordables

Arlan Collins est co-fondateur de CollinsWoerman et Sustainable Living Innovations. (Photo SLI)

Arlan Collins s’est dit qu’une fois que son entreprise aurait conçu et développé une technologie révolutionnaire pour ériger des bâtiments commerciaux économiques, attrayants et très respectueux de l’environnement, leur produit serait facile à vendre. Après tout, lui et son partenaire, Mark Woerman, dirigeaient un cabinet d’architecture prospère à Seattle depuis des décennies. Cette entreprise de technologie durable était leur prochain chapitre passionné.

Collins avait mal calculé.

« Personne n’était prêt à l’acheter. Personne n’était prêt à prendre le risque de quelque chose de nouveau », a-t-il déclaré.

Ainsi, leur entreprise, Sustainable Living Innovations, a utilisé la technologie – qui utilise des panneaux préfabriqués préchargés de câblage électrique, de plomberie et d’équipement mécanique – et a construit le premier projet elle-même. En 2013, ils ont fait équipe avec une entreprise qu’ils connaissaient bien et ont réalisé un projet plus petit et moins risqué. Tout s’est bien passé, amenant Collins et Woerman à s’attendre à nouveau à ce que leur nouveau concept allait enfin décoller.

Encore faux. Mais ils n’ont pas abandonné.

«Beaucoup de gens intelligents se seraient probablement arrêtés bien avant. Chaque fois que nous faisions quelque chose et que nous déplacions le ballon sur le terrain, nous pensions toujours que le succès était au coin de la rue », a-t-il déclaré. “Et nous avons tourné les coins ronds pendant une décennie en espérant que ce soit le succès.”

Leur persévérance a payé, aidée peut-être par la capacité de Collins à rester ancré dans la méditation, son amour de la pêche à la mouche et son penchant pour les livres du Dalaï Lama et de Desmond Tutu.

Des panneaux solaires sur le toit, les murs extérieurs et les balcons de la batterie 303 produiront de l’électricité pour les résidents du bâtiment de Sustainable Living Innovations. (Image SLI)

Cette semaine, Sustainable Living Innovations a inauguré à Seattle ce qui devrait être le premier immeuble d’appartements à consommation énergétique nette zéro au monde, appelé 303 Battery. La structure présente des murs de verre du sol au plafond, une utilisation généralisée de panneaux solaires et capte les précipitations et les eaux grises pour les réutiliser.

Nous avons rencontré Collins pour savoir pourquoi personne ne s’intéressait initialement à leur technologie, comment son entreprise devait devenir son propre client, pourquoi ils s’attaquaient d’abord aux types de bâtiments les plus difficiles et comment il est vrai que les gentils peuvent finir en premier. (Les réponses ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté.)

La journaliste de . Lisa Stiffler : J’ai supposé que la partie la plus difficile de la création d’un bâtiment à énergie nette zéro serait de trouver suffisamment de sources d’énergie renouvelables de pointe et une efficacité énergétique optimale. Quels sont les défis réels pour atteindre cet objectif vert?



Collins: Ce qui rend la tâche difficile, ce sont les silos verticaux de la livraison traditionnelle : les codes, la façon dont fonctionne la conception et la construction, la façon dont les sous-traitants travaillent, la façon dont les bâtiments sont planifiés. Tout dans la manière traditionnelle de construire un bâtiment rend difficile tout changement, sans parler de la consommation d’énergie. Il y a ce manque énorme d’inertie pour déplacer l’environnement bâti n’importe où de manière significative.

Notre technologie a vraiment commencé avec une feuille de papier vierge. Nous l’avons conçu pour comprendre comment mettre toutes ces choses en mouvement dans l’usine, des systèmes de construction créatifs qui pourraient s’assembler rapidement sur site et qui incluaient tout ce nouveau champ d’application. Nous voulions concevoir un nouveau système de construction qui pourrait réellement atteindre des performances significatives dans le monde de l’environnement et de l’abordabilité.

Une fois que vous avez compris votre technologie, en utilisant des panneaux fabriqués hors site, et avez réalisé le premier projet (les appartements 47+7 dans le quartier universitaire), que s’est-il passé ensuite ?

Collins : Nous avons pensé, d’accord, faisons équipe avec un grand entrepreneur général et proposons le produit sur le marché, de manière à ce qu’il n’y ait aucun risque. Et nous ne pouvions toujours pas le mettre sur le marché.

Comment venir?

Collins : Dans le monde du développement, si vous parlez à des développeurs à l’échelle institutionnelle, les personnes qui travaillent pour cette entreprise ne voient que des risques de carrière qui seront licenciés. Les petits gars, à l’approche de la Grande Récession, ils sont tous très occupés. Ils ne veulent pas se laisser distraire. Plus ils construisent de bâtiments, plus ils s’enrichissent.

L’un des panneaux de construction construits à l’usine de fabrication de Tacoma de Sustainable Living Innovations. (Image SLI)

Pas une seule personne, qu’il s’agisse d’un fournisseur, d’un partenaire de développement ou d’un investisseur, n’était assis à table en disant : « Mon Dieu, j’aimerais que quelqu’un m’appelle au sujet d’une opportunité de changer l’environnement bâti ».

Ainsi, Sustainable Living Innovations a fini par jouer un rôle plus important dans la concrétisation des projets. Que réserve l’avenir?

Collins : Nous avons levé des capitaux, ce qui s’est bien passé. Nous avons un beau pipeline de projets, qui s’agrandit (la société a quatre projets en cours, après 303 Battery). Nous sommes vraiment au début de la montée en puissance de notre technologie. Nous avons vraiment l’impression que nous allons enfin faire ce que nous avions prévu de faire il y a 12 ans.

Pourquoi s’attaquer aux plus grands défis technologiques posés par les immeubles de grande hauteur, par rapport aux maisons unifamiliales ?

Collins : Nous avons commencé par le problème le plus difficile pour deux raisons. Pour construire un immeuble de grande hauteur, vous obtenez beaucoup d’unités dans un seul immeuble et c’est l’immeuble le plus cher de la communauté et du marché. Nous avons pensé que si nous pouvions obtenir beaucoup de volume tôt et que nous pouvions rivaliser avec le type de construction le plus cher que nous aurions, nous aurions un succès financier plus tôt que si nous commencions avec quelque chose de faible coût et facile à résoudre. Nous avons donc adopté l’approche alternative, résoudre d’abord le problème le plus difficile.

Nous pouvons descendre, car une fois que vous faites un [high-rise] Bâtiment de type Un, c’est le bâtiment le plus difficile selon les codes de sécurité, la structure, toutes ces choses. Vous ne pouvez pas monter, construire un système de construction à trois étages ou un système de construction à deux étages. A chaque fois que vous montiez en hauteur les codes changent et la complexité change et tout ce sur quoi nous avons travaillé ne fonctionne plus. Mais vous pouvez descendre.

Et après?

Collins : Nous pensons que d’autres secteurs verticaux avec des hôtels, des logements étudiants, etc., sont notre prochain objectif. Et finalement, notre technologie construira-t-elle une maison unifamiliale en deux, trois semaines ? Bien sûr, absolument. Mais cela va prendre une orientation différente et en ce moment nous travaillons très dur pour nous assurer que nous pouvons mettre les produits que nous avons développés sur le marché, développer notre entreprise, réduire nos coûts. Ensuite, nous allons le découvrir à partir de là.

Mais je dirais que si vous voulez vraiment vous assurer que vous êtes ici, aider les autres est l’un des moyens de le faire.

Et pour s’étendre géographiquement ?

Collins : Nous avons de grands projets, et il faudra du capital pour développer rapidement nos activités. Nous sommes déjà en train de préparer des choses à Los Angeles et dans le bassin de LA où nous avons des choses sur lesquelles nous travaillons et dans la région de la baie de San Francisco, sans parler de Seattle. Nous essayons de nous attaquer à ces trois marchés simultanément.

L’avantage de notre technologie est que nous pouvons créer un entrepôt standard. Nous pouvons mettre entre 5, 8 ou 10 millions de dollars d’équipement simple et embaucher 20 ou 30 travailleurs non qualifiés. Donc ce n’est pas compliqué. Ce n’est pas difficile à faire.

Sustainable Living Innovations semble fonctionner de manière très axée sur la communauté. Vos projets aident à lutter contre l’itinérance et l’abordabilité du logement ; vous embauchez des personnes qui peuvent avoir du mal à trouver du travail, comme des vétérans militaires et des personnes qui étaient auparavant sans abri ou incarcérées ; et vous vous êtes engagé à fabriquer les panneaux dans les régions où vous construisez, en promettant de ne pas prendre d’emplois à l’étranger. Pourquoi aller plus loin ?

Collins : C’est une excellente question. Mon partenaire et moi nous sommes rencontrés à l’université, et en passant 30 ans à diriger deux entreprises ici à Seattle, nous avons appris quelques choses, quelques enfants de l’Idaho. L’un d’eux est que si vous prenez soin de votre client et des personnes qui travaillent pour vous, vous n’aurez jamais à prendre soin de vous-même. Nous avons repris cette idée, c’est un succès.

Nous avons survécu à deux très grosses récessions et à la Grande Récession. Donc trois récessions majeures dans notre vie professionnelle. Et nous l’avons fait principalement parce que nous avons aidé tout le monde que nous pouvions, et quand nous en avions besoin, nous avons obtenu l’aide d’autres personnes.

Vous pouvez donc dire que c’est extra et que ce n’est pas important ou pas nécessaire parce que le monde ne s’aligne pas nécessairement sur ces idées. Mais je dirais que si vous voulez vraiment vous assurer que vous êtes ici, aider les autres est l’un des moyens de le faire.