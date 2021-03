NABARD évalue le potentiel de crédit de Rs 2,25 lakh crore pour le secteur prioritaire du Gujarat pour FY22

S’adressant au séminaire sur le crédit de l’État NABARD à Gandhinagar, Mishra a déclaré que le thème du document d’orientation de l’État 2021-2022 a été maintenu comme «Collectivisation des produits agricoles pour l’enrichissement des revenus des agriculteurs», conformément à la vision du Premier ministre de doubler le revenu des agriculteurs en la fin de l’année 2022.

La Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural (NABARD) a évalué le potentiel de crédit de Rs 2,25 lakh crore pour le secteur prioritaire du Gujarat pour l’exercice 2021-22 dans son document d’orientation publié jeudi en présence du ministre en chef Vijay Rupani.

Par rapport à l’exercice actuel, le potentiel de crédit pour le prochain exercice est 20% plus élevé, a déclaré DK Mishra, directeur général en chef (CGM), NABARD ajoutant que la part de l’agriculture est fixée à Rs 1,04 crore lakh, soit environ 46% de le potentiel total évalué.

S’adressant au séminaire sur le crédit de l’État NABARD à Gandhinagar, Mishra a déclaré que le thème du document d’orientation de l’État 2021-2022 a été maintenu comme «Collectivisation des produits agricoles pour enrichir le revenu des agriculteurs», conformément à la vision du Premier ministre de doubler le revenu des agriculteurs la fin de l’année 2022.

Selon la projection de NABARD pour le prochain exercice fiscal, 63 464 crores de roupies seraient accordés comme prêt de récolte et 21 377 crores de roupies ont été envisagés pour un crédit agricole autre que le prêt de récolte. Les plans de crédit liés potentiels (PLP) suggéraient Rs 9 704 crore et Rs 5 964 crore respectivement pour les infrastructures agricoles et les activités auxiliaires. Rs 3 729 crore ont été mis de côté pour le fonds de roulement, en particulier pour l’élevage et la pêche pour l’État.

Pour les MPME, NABARD a projeté un crédit d’environ Rs 91000 crore pour l’exercice 2021-22 au Gujarat. Pour stimuler l’économie rurale de l’État, la banque a alloué 2 705 crores de roupies et 15 498 crores de roupies pour les finances liées à l’exportation et au logement. Pour d’autres secteurs, notamment l’éducation, les énergies renouvelables, les infrastructures sociales, etc., 5 400 roupies supplémentaires ont été évaluées.

La banque a également sanctionné le tout premier centre d’incubation d’entreprises rurales (RBIC) au Gujarat. Ce serait le sixième du pays. Le centre d’incubation sera mis en place à Dantiwada dans le nord du Gujarat à un coût estimé à Rs 10,31 crore. Il fournirait une infrastructure et des services communs tels que l’aide au développement technologique, le réseautage et le mentorat, l’accès au financement, la formation et le développement, des services de soutien aux entreprises tels que le développement, le marketing, les finances et la comptabilité, la recherche, les aspects juridiques, réglementaires, etc., les services de pré-incubation, main dans la main, entre autres à des start-up

Le RBIC soutenu par NABARD sera un véhicule à usage spécial (SPV) qui permettra aux institutions éligibles de fournir un accès à guichet unique pour toutes les activités commerciales agricoles et rurales au sein de l’institution pour le conseil, les consortiums et l’incubation, encourager les associations à mener les projets dans le les étapes initiales, mobiliser les entrepreneurs, atteindre les objectifs spécifiques de mobilisation de ressources, d’obtention de financement, de transfert de risque et de réalisation d’activités d’investissement spécifiques, etc.

S’exprimant lors du séminaire, le ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani, a déclaré que le gouvernement de l’État souhaitait promouvoir de manière importante les organisations de producteurs agricoles (OPF). «Nous envisageons au moins 1 000 FPO au cours des deux prochaines années», a déclaré Rupani.

À l’heure actuelle, NABARD a promu 203 FPO dans l’État dont 149 sont enregistrés et 55 FPO sont en cours d’enregistrement. Sur l’ensemble des OPF fonctionnant au Gujarat, 76 ont été enregistrées en tant que sociétés et d’autres fonctionnent en tant que sociétés coopératives.