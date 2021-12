NaBFID lancera ses opérations de prêt au premier trimestre de l’exercice prochain : KV Kamath

Kamath a déclaré que NaBFID serait ouvert au financement de projets autres que le National Infrastructure Pipeline (NIP) en fonction des besoins.

Le président de la Banque nationale pour le financement des infrastructures et du développement (NaBFID), KV Kamath, a déclaré vendredi que l’IFD nouvellement créée de 20 000 crores de roupies commencerait ses opérations de prêt au premier trimestre du prochain exercice.

En octobre, le gouvernement avait nommé Kamath président de l’institution de financement du développement (DFI) pour trois ans.

« En réalité, nous sommes une banque, et nous devons mettre les écrous et les boulons d’une banque en place… nous y sommes bien », a déclaré Kamath lors de la 94e convention annuelle de Ficci.

Il a déclaré que la plate-forme technologique prenait forme et que des fonctionnaires étaient nommés.

« Je pense que la première approbation aura probablement lieu au cours du premier trimestre du prochain exercice comptable, c’est-à-dire au cours de la période d’avril, nous devrions le faire », a-t-il déclaré.

À ce moment-là, a-t-il déclaré, le directeur général et PDG et les autres membres clés du personnel seraient en place.

L’IFD a été créée en tant qu’organe statutaire pour remédier aux défaillances du marché qui découlent du long terme, de la faible marge et de la nature risquée du financement des infrastructures. L’IFD détenue à 100 % a donc à la fois des objectifs de développement et des objectifs financiers.

Il aidera à financer environ 7 000 projets d’infrastructure dans le cadre du National Infrastructure Pipeline (NIP), qui prévoit un investissement de Rs 111 lakh crore d’ici 2024-25.

En ce qui concerne la croissance, a déclaré Kamath, elle serait tirée par divers axes, notamment les infrastructures, l’économie numérique, la fabrication et l’agriculture.

Poussée par tous ces facteurs, a-t-il déclaré, l’Inde pourrait aspirer à un taux de croissance de 12 à 13 pour cent à l’avenir.

